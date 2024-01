'La vida breve' es una comedia romántica y de época aunque la historia que cuenta no sea todo lo alegre que cabría esperar. Cristóbal Garrido y Adolfo Valor son los creadores de la ficción que cuenta con un reparto de lujo formado por Javier Gutiérrez ('Reyes de la noche'), Leonor Watling ('No me gusta conducir'), Carlos Scholz ('Toy Boy') y Alicia Armenteros ('Días mejores').

Según la sinopsis, las cosas no van a ser fáciles para Luis I, hijo de Felipe V y de María Luisa de Saboya, ante los cambios que se le presentan tras la abdicación de su padre. Es un joven monarca y está a punto de casarse con una prima a la que no conoce antes de heredar el trono de España. En En pleno s. XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero no será el caso del protagonista.

Carlos Scholz se mete en la piel de Luis I, mientras que el papel de su rebelde esposa Luis de Orleans lo interpreta Alicia de Armenteros, Javier Gutiérrez es quien da vida a su padre, un enajenado Felipe V y Leonor Watling se mete en la piel de la conspiradora madrastra Isabel de Farnesio. Por suerte, o por desgracia los problemas no van a durar mucho.

Completan el reparto, Pepe Viyuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Tormo, Marta Hazas y Héctor Carballo. Además, cuenta con la participación de Bastien Ughetto, Alexandre Blazy, Marta Levenfeld y Natalie Pinot, entre otros.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Reyes de la noche', 'Días mejores', 'Fariña') son los creadores y Valor también dirige la serie junto a Diego Núñez Irigoyen ('División Palermo'). Garrido y Valor han explicado que se enamoraron del periodo histórico y de los personajes cuando llegaron a esta historia "por casualidad". Definen la vida de Luis I como "un breve paréntesis en la Historia de España" y sobre los cuatro protagonistas consideran que "el trono les da más penas que alegrías en un contexto apasionante". Una historia divertida, triste, sorprendente y emotiva que habla de la búsqueda de la libertad, el enorme peso de la corona y de algo aún más pesado: la familia", concluyen.

La serie de seis capítulos de medí hora se va a rodar en escenarios reales gracias un acuerdo de colaboración con Patrimonio Nacional. Entre otras localizaciones, en ‘La vida breve’ veremos el Palacio y Jardines de la Quinta del Duque (El Pardo), el Palacio Real y Jardines de Aranjuez (Madrid) y el Palacio Real y Jardines de la Granja de San Ildefonso (Segovia). El equipo también rodará en Madrid, en el Palacio de Santoña; en la Cartuja de Talamanca del Jarama; en el Palacio de Fernán Núñez; Finca La Granjilla (El Escorial), y en el Museo del Prado.