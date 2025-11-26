Alba Flores: "Cómo contar su muerte era complicado. Decidí hacer un poema con la autopsia de mi padre"

El contexto El documental 'Flores para Antonio' es un retrato íntimo del músico, pero también es un camino de duelo y sanación para su única hija, Alba Flores. laSexta habla con la actriz sobre la pérdida, la relación con su padre y su legado como artista.

"Yo no tuve despedida. No fui al funeral.

Hasta muy mayor no fui al cementerio".

Alba Flores tenía tan solo ocho años cuando murió su padre, Antonio Flores. "Papá murió de pena", o al menos eso le dijo su madre al darle la noticia. Lo cierto es que el músico y compositor, el menor de la saga de los Flores, falleció por sobredosis apenas 15 días después de la muerte de su madre, Lola Flores('Ole ole', como la llamaban sus nietos).

Ahora, superados los 33 años que tenía Antonio al morir, Alba rinde homenaje a su padre. Lo hace con una carta de amor en forma de documental. Así, el resto de la familia, sus amigos y quienes trabajaron con él narran las luces (y también las sombras) del músico. 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, es un retrato íntimo de un artista, "un rockero de los pies a la cabeza", al que en sus últimos días la vida le dolía, le dolía mucho.

Pregunta. En el documental cuentas que la última vez que viste a tu padre estabas enfadada con él. Esa Alba niña le veía ausente, que ese día no te prestaba la suficiente atención, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Cómo es tu relación con él?

Respuesta. "Ese enfado se pasó hace tiempo, sino no habría hecho esta película. Estoy muy contenta de que esté más presente, de sentirle más presente para mí y para todo el mundo. Le estoy celebrando".

Una de las fotos familiares que Alba Flores muestra en el documental

Pregunta. El nivel de transparencia con el espectador es máximo, tanto que compartes y lees la autopsia de tu padre, cuentas de qué murió y qué había en su cuerpo. ¿Tuviste dudas sobre incluir o no esa escena en el documental?

Respuesta. "Totalmente. No estaba para nada pensado. Cada paso en este documental ha consistido en trabajar con lo que nos íbamos encontrando. Al principio solo queríamos hacer una película recordando y celebrando la obra de mi padre... luego nos hemos liado. Los directores (Isaki Lacuesta y Elena Molina) vieron que yo estaba en un proceso de redescubrimiento, de querer integrarle más en mi vida. Observaron que tampoco habíamos tenido tantas conversaciones en mi familia sobre él. Yo vi la oportunidad de hacer algo importante con todo ello.

La vida me ha ofrecido una oportunidad de madurar, de aprender, de transformarme y lo acepté. Y así sigo ahora, viviendo este momento, esta entrevista... sigo en el proceso.

Respecto a la pregunta, cómo contar la muerte de una persona era complicado, pero estoy contenta de cómo lo hemos hecho. En un principio yo leía la autopsia tal cual y mi tía Rosario me dijo: "Eso es demasiado frío, nosotros no somos médicos, tienes que hacer algo artístico". Fue entonces cuando me inventé hacer una especie de poema con la autopsia. No había otra manera más artística para poder contar lo que pasó hasta el final".

Antonio Flores, Lolita, Rosario, Ana Villa y Alba en varias escenas del documental

Los problemas de Antonio con las drogas comenzaron durante el servicio militar. A su regreso, el artista ingresó por primera vez en una clínica de desintoxicación. Desde entonces, su lucha contra "los demonios" fue constante. "No quiero ni voy a hacer apología sobre la heroína, pero a Antonio y a algunos compañeros de la época le ayudaba a calmar los problemas de ansiedad", explica el músico Ariel Rot en el documental, que habla de "un consumo funcional" para seguir en el proceso creativo. Su última recaída llegó con la enfermedad y muerte de su madre, su amor incondicional.

Pregunta. El propio Antonio explicaba con naturalidad, y no sin cierto pudor, su adicción, rehabilitación o recaídas. Él mismo reconoció en público que una de esas recaídas ocurrió el día que naciste, tras la emoción tan grande que le supuso ser padre. ¿Crees que esa sinceridad le estigmatizó o etiquetó de alguna manera?

Respuesta. "Yo creo que no. Su manera de hacer las entrevistas, hablando con tanta naturalidad, con transparencia de toda su vida y sus problemas, es algo que a nosotros nos ha marcado el tono de la película. Ante la pregunta de cuánto y cómo vamos a contarlo, la respuesta era hacerlo como él. Y es que no solo en sus entrevistas, en sus canciones también hablaba de sí mismo, de sus emociones, de sus problemas. Eso nos ha dado manga ancha para poder explicarle.

Creo que la sociedad en aquel momento estigmatizaba a muchas personas. Ahora estamos en otra época, aunque a veces parezca que puede haber un retroceso. Y sí, hemos conseguido más apertura de mente, comprensión y entender la complejidad de cada persona. En aquel momento se acababa de salir de una dictadura y existía aún una moral mucho más rígida y menos humanista. Actualmente lo entendemos todo de otra manera. Los hijos e hijas de aquella generación estamos contando y repasando el relato de nuestros padres desde otro punto de vista y con las herramientas tenemos ahora".

Pregunta. Compositor (suyo y de terceros), músico, actor... ¿Cómo definirías a Antonio Flores como artista?

Respuesta. "Era un rockero, eso principalmente... Si no digo yo eso, me maldice (sonríe Alba con su propia definición). Era un rockero de los pies a la cabeza, con unas profundas raíces flamencas y gitanas, y con la libertad de expresarse como le surgiera".

Fotografía de Alba Flores con Antonio Flores

Pregunta. ¿Y cómo era el Antonio padre?

Antes de contestar, Alba se toma un instante, mira hacia arriba, respira y vuelve a sonreír. Muestra un brillo especial en los ojos, ese que tal y como decía su abuela Lola Flores: "No se opera". Va hablar de su padre, del hombre de su vida, y quiere hacerlo con las palabras que él se merece.

Respuesta. "Era muy divertido, muy cariñoso, muy cómplice. A mí me estimuló mucho la curiosidad, las ganas de saber cosas. Era un padre que me alentaba a descubrir, a escoger mi propio camino y a ser muy autosuficiente".

Pregunta. Alba, tras este viaje de sanación y esta carta de amor a tu padre, ¿te cuesta un poquito menos cantar? De todas sus canciones, ¿cuál es tu favorita?

Respuesta. "Sigo en evolución con el tema de cantar. Al comienzo de la película tengo problemas para cantar sus canciones y al final, más o menos, lo voy consiguiendo. En el proceso de posproducción conseguí algo con lo que jamás hubiese soñado, logré acabar una composición que, como aparece en la película, empecé de niña con él. Pude terminarla para ofrecérsela a él y al público. Nunca pensé que sería capaz, pero todo tiene que ver con haber completado este proceso.

Sobre mi canción favorita,... es muy difícil, mucho. No puedo elegir de entre todas mis hermanas, pero sí te diré que hay una canción que se ha quedado fuera de la película y que era una de mis favoritas siendo niña. Es 'La Estrella', una canción que mi padre compuso para mí, aunque la canta mi tía Rosario y está en un disco de ella. Esa canción es especial".

"Mira, esos planetas van diciendo

que hay una estrella en el firmamento

que brilla más que las demás"

(1994. Canción de Rosario Flores. Composición: Antonio Flores)

Tráiler oficial de la película documental 'Flores para Antonio'

