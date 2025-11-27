Maloa Brothers: el nuevo huracán urbano que llega desde Bilbao dispuesto a romper escenarios

Los detalles Este trío nacido en 2023 y formado por Alain Gutiérrez, Julio Maloa y Aitor Olabarria, irrumpe en la escena musical con una propuesta que mezcla hip-hop, reggae y sonidos callejeros.

Bilbao se convierte nuevamente en cuna de talento urbano con Maloa Brothers, un trío formado en 2023 por Alain Gutiérrez, Julio Maloa y Aitor Olabarria. Su debut, "Dos Caras, Un Fuego", mezcla hip-hop, reggae y sonidos callejeros, prometiendo sacudir el panorama musical estatal. Julio Maloa, conocido por su papel en La Raíz, aporta un peso especial al proyecto. El álbum es un viaje urbano multilingüe con letras en euskera, castellano, portugués y valenciano, abordando la crítica social y la poesía callejera. Colaboraciones con Panxo Zoo, Auxili y Xabi Solano enriquecen este vibrante trabajo. Maloa Brothers se perfila como una de las propuestas más prometedoras del momento.

Bilbao vuelve a ser cuna de talento urbano. Maloa Brothers, un trío nacido en 2023 y formado por Alain Gutiérrez, Julio Maloa y Aitor Olabarria, irrumpe en la escena musical con una propuesta que mezcla hip-hop, reggae y sonidos callejeros en un cóctel de energía arrolladora. Su debut promete sacudir el panorama estatal y no es casualidad: sus integrantes han pasado por bandas de referencia como La Raíz, Sutan o Nativa.

Uno de los nombres que más miradas atrae es el de Julio Maloa, vocalista de La Raíz, cuya presencia aporta al proyecto un peso especial y multiplica las expectativas en torno al futuro del grupo.

Un debut multilingüe y combativo

Su primer disco, 'Dos Caras, Un Fuego', es un viaje urbano que combina ritmos potentes con letras en euskera, castellano, portugués y valenciano. El álbum transita entre la crítica social, la poesía callejera y la intensidad emocional, consolidando a Maloa Brothers como una de las propuestas más prometedoras del momento.

Entre las colaboraciones destacan Panxo Zoo, Auxili y Xabi Solano, nombres con peso en el panorama alternativo y urbano que enriquecen un trabajo ya de por sí diverso y vibrante.

Los temas del disco, uno a uno

Intro: El álbum arranca con una declaración de intenciones: energía desbordante, sensibilidad urbana y un mensaje directo que conecta desde el primer verso. Un inicio que respira nervios, emoción y el sentimiento de que cada final es también un comienzo.

Isilen Ahotsa (ft. Panxo Zoo): Una pieza poética y profunda que invita a escuchar las voces que suelen quedar en silencio. Una reflexión sobre la memoria, la tradición y los vínculos humanos que guían el camino.

Pura Vida (ft. Auxili): Un himno de resistencia y libertad con toques de reggae. El mensaje es claro: ni la mente ni el espíritu pueden ser encadenados. Cantado en portugués, castellano y valenciano, el tema impulsa a seguir adelante pese a las adversidades.

Soloko Reporta: Velocidad, calle y adrenalina. Maloa Brothers combina euskera y castellano para retratar la tensión urbana, la vigilancia constante y la fuerza del colectivo. Un estallido sonoro lleno de movimiento.

Prime Time: Denuncia social directa: desigualdad, abusos de poder y un mundo al borde del caos. El trío mezcla conflictos globales con realidades cotidianas, apostando por la esperanza y la resistencia frente al miedo mediático.

Etxetik Atera: Un viaje introspectivo entre la calma y la intensidad. Euskera y portugués se entrelazan en un tema que invita a despertar lo dormido y encender la chispa interior.

Zure Inperioa (ft. Xabi Solano): Una reflexión sobre el poder, la resistencia y la capacidad de dejar huella incluso frente a estructuras que intentan silenciar. Xabi Solano aporta profundidad a una canción cargada de metáforas y energía emocional.

Fake Gangstah: Crítica ácida a la superficialidad en la cultura urbana. Ironía, humor y un rap directo para desmontar la figura del "gangsta" impostado. Un tema combativo y altamente pegadizo.

Pirata: Aventura, búsqueda y determinación. Entre el castellano y el portugués, Maloa Brothers celebra la exploración personal y la autenticidad por encima de la envidia o los obstáculos.

Terra Do Sul: Cierra el disco un viaje tropical con aroma a reggae, raíces y conciencia. Un homenaje a la tierra, la familia y la comunidad, con África como fuente de fuerza y esperanza.

Una apuesta firme por la autenticidad

Maloa Brothers no solo presenta un disco, lanza una declaración artística y social que fusiona culturas, idiomas y ritmos sin perder su esencia callejera. Con un sonido potente y un mensaje claro, el trío bilbaíno apunta a convertirse en una de las bandas más relevantes del nuevo panorama urbano.

