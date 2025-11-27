Ahora

Conflicto EEUU-Venezuela

Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras cuatro aerolíneas por suspender sus vuelos en pleno conflicto con EEUU

El contexto Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, lo que el Gobierno de Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen que saque del poder a Maduro.

El Gobierno de Nicolás Maduro revocó este miércoles la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EEUU y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde Venezuela, según una publicación del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La decisión se produce después de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas, que venció este miércoles al mediodía, a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela. Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y Gol cancelaron los viajes después de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EEUU instara a los aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en la noche del miércoles que el Gobierno de su país "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión". "El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Iberia confía en volver a volar a Venezuela "lo antes posible"

Iberia ha trasladado que su "deseo" es retomar los vuelos a Venezuela "lo antes posible", concretamente cuando "se den condiciones plenas de seguridad". "La compañía recuerda que su prioridad es siempre la seguridad de sus pasajeros y de sus tripulantes. Iberia no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad. Es el caso actual de Venezuela, donde AESA, autoridad española, recomienda no volar en este momento. La compañía confía en que, cuando se recupere la calma en la zona, pueda recuperarse también la normalidad de las operaciones", trasladan fuentes de la compañía consultadas por laSexta.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana. Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el Gobierno de Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen que saque del poder a Maduro, aunque la Administración de Donald Trump asegura que estas acciones se llevan a cabo para combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.

