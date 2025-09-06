Alberto Rey pone nota a 'Romería', lo nuevo de Carla Simón: "La verdad de esta película es increíble"

La directora culmina su trilogía, compuesta, además, por 'Verano 1993' y 'Alcarràs', con 'Romería'. El periodista destaca el trabajo actoral, especialmente la labor de su actriz protagonista, Llúcia Garcia. "Es extraordinaria", afirma.

Una de las películas preseleccionadas para ser la representante Española al Oscar a Mejor película internacional es 'Romería', de Carla Simón. "El film va de una muchacha que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de SIDA, como su madre, cuando ella pequeña", cuenta Quique Peinado. "A través de los encuentros con sus familiares, la joven intenta reconstruir el relato de sus padres", añade.

La película, además, cierra una trilogía autobiográfica de la autora, compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. Alberto Rey no duda en calificar la película como "buenísima". "La película empieza muy caótica, muy dispersa, pero, de repente, hay una escena que te arma completamente el guion", indica el periodista.

El periodista confiesa que hay una cosa que le resulta "indignante" antes de que haya pasado: "Los actores de esta película son de otro planeta, están dirigidos de una manera que me temo que los Goya van a pasar completamente de ellos".

"La verdad de esta película es increíble", añade. Alberto, además, destaca especialmente la labor de Llúcia Garcia, la protagonista, "que lleva la película entera encima de una manera como yo hacía años que no veía". "Es extraordinaria", expone. El periodista lo tiene claro y da cuarto 'Albertitos' y medio al film.