Un juego de palabras que salió mal

Anatomía de un tropezón en el Congreso: las reacciones tras el lapsus de Feijóo

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se echó literalmente las manos a la cabeza y, tras sonreír, sacó una conclusión: "Entre sus virtudes señor Feijóo no está la de ser un buen parlamentario".

El líder del PP. Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso.
Feijóo no acaba de cogerle el tempo al Congreso de los Diputados. Quizá porque intenta hablar de demasiadas cosas en sus intervenciones, es frecuente que se quede sin tiempo. Hoy le ha vuelto a pasar, y en el peor momento. Pretendía hacer un juego de palabras con la serie 'Anatomía de un instante' y con Pedro Sánchez, pero se ha trabado y se ha quedado con la palabra en la boca.

El presidente del Gobierno se echó literalmente las manos a la cabeza y, tras sonreír, sacó una conclusión: "Entre sus virtudes señor Feijóo no está la de ser un buen parlamentario". "No por la forma en la que dice las cosas sino porque no propone nada", ha rematado Sánchez después del traspié lingüístico del líder del Partido Popular.

Feijóo pretendía lanzarle un zasca al presidente a costa de la obra de Javier Cercas, 'Anatomía de un Instante', pero no le salió como esperaba. "Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente, se titulará Anoto...Anatop...". Anatomía de un farsante quería decir el líder del PP, pero finalmente no se escuchó.

No lo entendió Carlos Cuerpo, que se vio cómo le preguntaba a Mónica García qué había dicho y se desternilló Óscar López ante lo que le puede pasar a cualquiera. Cuando Feijóo terminó le dio un manotazo al micrófono y reflexionó después con su portavoz en el congreso, Ester Muñoz.

Un instante muy comentado el de Feijóo, sin tiempo entre tantas críticas a cuenta, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado.

