Francia creará un nuevo servicio militar voluntario: estos son los requisitos y la paga que se dará a los jóvenes

Los detalles Este jueves, durante su visita a la 27ª Brigada de Infantería de Montaña en los Alpes, el presidente Macron anunciará la creación de un nuevo servicio militar voluntario para mayores de 18 años.

Este jueves, 27 de noviembre, Emmanuel Macron anunciará la creación de un nuevo servicio militar voluntario para mayores de 18 años durante la visita que realizará a la 27ª Brigada de Infantería de Montaña en los Alpes.

Los voluntarios podrán inscribirse durante 10 meses a partir del inicio del programa y recibir entre 900 y 1.000 euros al mes, tal como ha informado el diario francés 'La Tribune'. Este voluntariado se renovará automáticamente cada año, y se espera reclutar, según el Ejecutivo, 50.000 jóvenes más cada año de aquí a 2035. No obstante, aún no está claro cuál será el límite máximo de edad para el servicio militar voluntario.

El presidente francés ya había insinuado el plan en un discurso pronunciado este pasado 13 de julio, en el que prometía un nuevo marco para hacer frente a las "vulnerabilidades" de las fuerzas armadas francesas, que actualmente cuentan con 200.000 efectivos y 40.000 reservistas, pero de ellos solo 77.000 desplegables. Según el ex general Vincent Desportes, esta cifra apenas valdría para desplegarse en "80 kilómetros a lo largo del frente ucraniano".

Según declaró Desportes a Euractiv, ante el resurgimiento de Rusia y la posibilidad de que Estados Unidos se retire de Europa, Francia debe mejorar tanto sus equipos como su personal. El Elíseo aún tiene que definir las misiones de estos nuevos reclutas, aunque Macron ha descartado enviarlos a Ucrania como parte de cualquier "fuerza de garantía" en la posguerra.

De este modo, una nota del alto comisionado francés para la Planificación estimó que formar a 70.000 jóvenes costaría 1.700 millones de euros anuales, una cantidad aún no incluida en el presupuesto de Defensa, que alcanzará los 64.000 millones de euros en 2027, el doble que una década antes.

Con las negociaciones sobre el presupuesto del Estado para 2026 estancadas, el primer ministro, Sébastien Lecornu, dijo el lunes que pediría al Parlamento la semana que viene que votara medidas para "reforzar" el ejército. Cabe recordar que el reclutamiento obligatorio fue suprimido por el presidente Jacques Chirac en 1997, cuando Francia pasó a tener un ejército totalmente profesional tras la Guerra Fría.

Un antiguo oficial francés, Guillaume Ancel, sostuvo que la sociedad francesa debe ahora "reconstruir su vínculo" con el ejército, un reto compartido en toda Europa. Una guardia voluntaria europea, afirmó, podría contribuir a poner en marcha grandes programas conjuntos de la industria de defensa.

La situación en España

Además de Francia y Alemania, también Bélgica está recuperando, o, al menos, planteándoselo, el servicio militar voluntario. En Bélgica, los jóvenes cobrarán alrededor de 2.000 euros mientras se estén formando militarmente, y el Estado podrá llamarlos a filas si hace falta.

Alemania, por su parte, implantará un servicio militar voluntario con paga de 2.600 euros al mes y una subvención para obtener el permiso de conducir, ya sea de coche o de camión.

En España, no hay planes públicos de crear n nuevo servicio militar voluntario parecido al que está proponiendo Emmanuel Macron en Francia. Además y según una encuesta de laSexta publicada esta misma semana, el 78,3% de los encuestados se mostraba en contra de recuperar el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. Los votantes de Vox, sin embargo, apoyan de forma prácticamente unánime (98,3%) que vuelva a instaurarse.

Ahora bien, preguntados por si recuperarían este servicio militar "de manera voluntaria y con retribución económica" (como es el caso de Francia), el porcentaje de rechazo baja, pero sigue superando a los votos favorables: un 62,7% de los encuestados se muestra en contra y un 37,2% afirma que sí que lo recuperarían.

