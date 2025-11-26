Los 30 restaurantes que han conseguido una nueva Estrella Michelin en 2026 en España

Los chefs de los cinco restaurantes que han recibido la estrella verde en la ceremonia de entrega de las Estrellas Michelin

Si el cine tiene su temporada de premios, cuando hablamos de gastronomía el 'top' se alcanza con la ceremonia de las Estrellas Michelin: estos son los nuevos restaurantes que obtienen la distinción para 2026.

Más de 300 restaurantes españoles han obtenido este martes la máxima distinción cuando hablamos de gastronomía: la ceremonia de entrega de las Estrellas Michelin, que se ha celebrado el martes 25 de noviembre en Málaga (Andalucía), ha servido para anunciar algunos de los establecimientos hosteleros que han convencido a los inspectores de la Guia Michelin, los encargados de repartir una, dos o tres 'estrellas' y que, por lo tanto, son los responsables de definir la relación de los mejores restaurantes del mundo.

En total son 307 establecimientos en España, pero 25 de ellos han obtenido una nueva Estrella Michelin para 2026 y otros cinco que han conseguido, por primera vez, la distinción de dos Estrellas Michelin. Los nuevos dos Estrella Michelin se han ido a Cataluña, cuna de la alta gastronomía nacional: han sido Aleia, Enigma y Mont Bar, en Barcelona, La Boscana, en Bellvís (Lleida), y Ramón Freixa Atelier, en Madrid. Este último, además, inaugurado recientemente, ha sido premiado por la "armonía que logra entre la tradición y la vanguardia en cada una de sus creaciones".

Los 25 restaurantes que han conseguido una Estrella Michelin en 2026 no quiere decir que se estrenen con una 'estrella'; algunos la recuperan, después de haberla perdido en otra ocasión. En esta edición de 2026, los 'nuevos' restaurantes con Estrella Michelin —es decir, restaurantes que en 2025 no la tenían— son:

Haydée by Víctor Suárez, en Adeje (Canarias)

La Revelía, en Amorebieta-Etxano (Euskadi)

Kamikaze, en Barcelona (Cataluña)

SCAPAR, en Barcelona (Cataluña)

Islares, en Bilbao (Euskadi)

Mare, en Cádiz (Andalucía)

Pico Velasco, en Carasa (Cantabria)

ReComiendo, en Córdoba (Andalucía)

Itzuli, en Donostia/San Sebastián (Euskadi)

Faralá, en Granada (Andalucía)

Ochando, en Los Rosales (Andalucía)

EMi, en Madrid (Madrid)

Èter, en Madrid (Madrid)

Palodú, en Málaga (Andalucía)

Bakea, en Mungia (Euskadi)

Llavor, en Oropesa del Mar (Comunidad Valenciana)

Miguel González, en Ourense (Galicia)

Ancestral, en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El Taller Seve Díaz, en Puerto de la Cruz (Canarias)

Simposio, en San Antonio de Benagéber (Comunidad Valenciana)

Vértigo, en Sober (Galicia)

Casa Rubén, en Tella (Aragón)

Regueiro, en Tox (Asturias)

Rubén Miralles, en Vinaròs (Cataluña)

Barahonda, en Yecla (Murcia)

