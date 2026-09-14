Los nuevos modelos de coches que aterrizarán en España para finales de 2026

Este último cuatrimestre del año se presenta como una nueva oportunidad para las marcas para dar a conocer sus últimos lanzamientos, que llegarán a las carreteras españolas con los mayores avances en cuestiones como la tecnología, el confort --tanto en viajes del día a día como en grandes traslados-- o la autonomía eléctrica en el caso de los modelos de esta categoría.

Las compañías europeas se juegan mucho, con el Salón delAutomóvil de París a la vuelta de la esquina (se celebrará en octubre en la capital francesa), ofreciéndose como un escaparate para mostrar su peso e importancia en el mercado automovilístico del Viejo Continente.

Antes de que finalice el año, varios grupos lanzarán nuevos coches al mercado, como Stellantis, con un importante despliegue de sus marcas en las próximas semanas. El consorcio franco-italiano traerá a España el nuevo Fiat 600 de gasolina, el Leapmotor B05 --que yacomercializa con un notable éxito de ventas gracias a su autonomía y precio-- o los modelos premium DS Nº7 y Lancia Gamma.

DS nº7 | DS

También el grupo Renault prepara un final de año en el que consolidará su papel como uno de los grandes fabricantes yvendedores de vehículos en España. Tras varios lanzamientos esteaño, como la sexta generación del Renault Clio o el pequeño perocompleto Renault Twingo, ahora es el turno de la otra marca de lacasa francesa, Dacia. En este caso, la firma de origen rumana traerá antes de terminar 2026 el Dacia Striker, un crossover familiar que tendrá un precio de partida inferior a los 25.000 euros.

Otro grupo con actividad manufacturera en España como Volkswagen también está apostando fuerte por la movilidad eléctrica y 'Made in Spain' para esta última parte del año. Es el caso de los nuevos Skoda Peaq (fabricado en Pamplona) y el Volkswagen ID.Polo (en Barcelona), a los que se suma el Cupra Raval, que ya está logrando grandes cifras de ventas en el mercado 100% eléctrico.

El mercado premium juega sus cartas

En el mercado premium de marcas europeas, BMW seguirá triunfando con el iX3, mientras prepara el desembargo del Serie 7. La firma alemana ha adelantado precios de partida para las versiones eléctricas del Serie 7, desde 121.400 euros para el i7 50 xDrive y hasta 190.600 euros para el i7 M70 xDrive.

Por su parte, los primeros Volvo EX60, con una autonomía eléctrica de hasta 810 km, se comenzarán a ver por las carreteras españolas, junto al nuevo Mercedes-Benz GLA, de 657 kilómetros.

Volvo EX60 | Volvo

La marca Audi ha comenzado las primeras entregas de la tercera generación de su SUV Q7, a finales de junio por 95.300 euros, en una nueva versión que ofrece un motor diésel V6 de tres litros en dos versiones de potencia, con 220 kW (299 CV) y 630 Nm de par, o 180 kW (245 CV) y 500 Nm, y que tiene un precio de partida de 95.300 euros.

Sin embargo, en los próximos meses el fabricante prepara el desembarco de dos modelos con dos ópticas muy distintas. Primero el Q9, el cual se espera que llegue a los primeros concesionarios a partir de noviembre, con un precio de partida de 126.090 euros en su versión de acceso Advance.

El modelo fabricado en Bratislava (Eslovaquia) es el SUV de mayor tamaño en la firma de los cuatro aros de su historia, y aunque su principal mercado será el norteamericano, también se espera que tenga su público en Europa.

Audi A2 e-tron | Audi

Por otro lado habrá que esperar hasta diciembre para que comiencen las primeras entregas del A2 e-tron. Audi recupera la denominación A2 en un compacto eléctrico que promete una autonomía de hasta 646 kilómetros en las ediciones de mayor batería (52 kWh, 61 kWh o 84 kWh) y unos niveles de eficiencia "jamás vistos" en un modelo eléctrico en Audi.

Los fabricantes chinos sacan músculo

Las marcas chinas, que ya representan más del 20% de las matriculaciones en España, están realizando una apuesta fuerte por el mercado automovilístico español, con un nuevo impulso para el final del año.

Chery, el grupo que agrupa a marcas como Omoda & Jaecoo, trae para estos meses el nuevo Omoda 4, un modelo C-SUV que busca ofrecer un diseño más joven para atraer a este público. Además, su nueva marca Lepas ha comenzado a comercializar el híbrido enchufable L8, y podrían llegar los L6 y L4 antes de cerrar 2026.

Lepas L8 | EP

Por su parte, Geely ha ampliado su presencia en el mercado español con el nuevo E2, un compacto 100% eléctrico orientado principalmente a la movilidad urbana que combina una carrocería de 4,13 metros con cinco plazas, un amplio despliegue tecnológico y una autonomía de hasta 345 kilómetros de autonomía (497 kilómetros en ciclo urbano).

Otra marca china que también aspira a aumentar en cuota de mercado en los próximos meses es Dongfeng, que trae dos nuevos productos a España. En agosto, abrió los pedidos en España del Dongfeng Vigo, un nuevo SUV 100% eléctrico, y el Dongfeng Mage, el primer híbrido enchufable que la marca asiática venderá en el país, disponibles desde 29.900 y 31.990 euros, respectivamente.

BYD, la firma china con mayor trayectoria en el mercado español, aspira a consolidar su liderazgo, tras haber desbancado a MG como la primera marca china del país. Además de sus superventas Atto 2 o Seal U, la compañía confía en el nuevo Dolphin G para dar un nuevo impulso a su presencia en España.

BYD Dolphin G | BYD

Asimismo, Denza, la marca premium de BYD, iniciará las entregas en el segundo semestre del D9 DM-i, su nuevo monovolumen que se convertirá en el segundo modelo que comercializará, acompañando al Z9GT.

Este monovolumen premium incorpora tecnología híbrida enchufable DM-i, gracias a la cual es capaz de recorrer 210 km en modo eléctrico o hasta 950 km con una carga de su batería y un depósito lleno. Además, incorpora la última generación de la tecnología Flash Charging de BYD.

Finalmente, Galloper, una nueva marca china, aterrizará en España. Anayet y Gredos serán los nombres de la nueva pick-up y el todoterreno que se convertirán en los dos primeros modelos que venda la marca en el país.

Los nuevos modelos incorporan un motor de gasolina de 220 CV de origen Mitsubishi, con consumos muy eficientes y moderados, transmisión automática ZF de ocho velocidades con reductora, tracción integral desarrollada por BorgWarner, bloqueo de diferencial trasero y una innovadora función de giro tipo tanque, una tecnología poco habitual en este segmento.