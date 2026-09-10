Guía para llegar a Madring: cómo desplazarse por Madrid durante el Gran Premio de F1

Madrid afronta este fin de semana una de sus mayores operaciones de movilidad del año con motivo de la celebración del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring.

El circuito, instalado en el entorno de Ifema y Valdebebas, espera recibir a más de 300.000 personas durante los tres días de actividad, por lo que llegar hasta el recinto y moverse por sus alrededores requerirá cierta planificación.

El acceso directo en vehículo privado no será una opción para los espectadores. No habrá aparcamiento para público en el circuito y la corona interior de seguridad que rodea Madring tendrá restringido el acceso a vehículos, salvo los autorizados y los de residentes.

La recomendación de las administraciones es clara: utilizar el transporte público. Metro, Cercanías, autobuses de la EMT y cinco lanzaderas especiales formarán el dispositivo diseñado para absorber los desplazamientos de los aficionados.

Madring Sur y Madring Norte: dos circuitos dentro del circuito

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta antes de salir de casa es que Madring estará dividido en dos sectores que no estarán conectados entre sí para los peatones.

Madring Sur se encuentra en el entorno de la entrada principal de Ifema y concentra la recta de salida y meta. Madring Norte, por su parte, se sitúa en Valdebebas y acoge uno de los puntos más reconocibles del trazado: la curva peraltada de 180 grados conocida como Monumental.

Por tanto, no basta con saber que se va a Madring: es importante tener claro a qué sector corresponde la entrada del espectador para elegir el medio de transporte más adecuado.

Metro para llegar a Madring Sur

Para acceder al sector sur, el Metro será la principal alternativa. La Línea 8, que une Nuevos Ministerios con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuenta con la estación Feria de Madrid prácticamente junto a Ifema.

Durante el Gran Premio, esta línea tendrá un refuerzo especial y aumentará su capacidad habitual un 50 %. También se reforzarán las líneas 4 y 5, que permiten conectar con otros puntos de la red.

La Línea 8 será especialmente relevante para quienes lleguen desde el centro de Madrid, ya que permite enlazar con Nuevos Ministerios y otros intercambiadores sin necesidad de acercarse al circuito en coche.

Cercanías, la opción para Madring Norte

Quienes tengan su entrada en el sector norte deberán mirar hacia Cercanías. La estación de Valdebebas, perteneciente a la línea C-1, será el punto de acceso ferroviario más próximo a esta zona del circuito.

La C-1 conecta el aeropuerto con el centro de Madrid y tiene en Chamartín uno de sus principales puntos de conexión. Durante el sábado y el domingo se incrementará la frecuencia de los trenes para responder al aumento de viajeros.

Esto convierte a Valdebebas en una de las referencias que deben tener en cuenta quienes acudan a las zonas norte de Madring, especialmente si llegan desde el centro o desde el aeropuerto.

Cinco lanzaderas para conectar diferentes puntos de Madrid

Al dispositivo de Metro y Cercanías se añadirán los autobuses de la EMT y cinco lanzaderas especiales habilitadas con motivo del Gran Premio.

Estas rutas permitirán conectar Madring con distintos puntos estratégicos de la capital, entre ellos el estadio Metropolitano, Plaza de Castilla y Avenida de América.

El Metropolitano tendrá además un papel especial, ya que allí se encuentra el aparcamiento oficial para los espectadores que necesiten utilizar su vehículo privado.

Está situado a unos cinco kilómetros del circuito, por lo que la idea es dejar allí el coche y completar el desplazamiento mediante el dispositivo de transporte habilitado.

¿Se puede ir en coche hasta el circuito?

El Ayuntamiento desaconseja desplazarse directamente en coche hasta Madring. El recinto no dispondrá de aparcamiento para los espectadores y el acceso a la zona de seguridad que rodea el circuito estará limitado.

Por tanto, quienes necesiten utilizar su vehículo deberán dirigirse a las zonas de aparcamiento habilitadas y continuar el trayecto en transporte público o mediante las conexiones especiales previstas.

La medida busca evitar que los miles de desplazamientos hacia el circuito provoquen retenciones no solo en las inmediaciones de Ifema y Valdebebas, sino también en otros puntos de Madrid.

Un dispositivo especial de seguridad

La movilidad estará acompañada por un amplio despliegue de seguridad y emergencias. Alrededor de 1.350 efectivos de Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos y agentes de movilidad participarán en el dispositivo durante el Gran Premio.

El objetivo será gestionar tanto los desplazamientos de los espectadores como las restricciones de tráfico y los posibles incidentes que puedan producirse dentro y fuera del circuito.

La clave para el aficionado que asista al circuito

Para quienes vayan a Madring este fin de semana, la planificación debería empezar por algo tan sencillo como comprobar dónde está su acceso.

Madring Sur → Metro, con la Línea 8 como referencia.

Madring Norte → Cercanías, con Valdebebas como estación de referencia.

Desde otros puntos de Madrid → EMT y lanzaderas especiales.

En coche → no se puede acceder directamente al circuito; habrá que utilizar los aparcamientos habilitados y continuar en transporte público.