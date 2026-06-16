El DENZA Z9GT inicia una ruta de 15.000 kilómetros entre Roma y Hong Kong para demostrar cómo funciona su recarga ultrarrápida

El nuevo DENZA Z9GT será uno de los protagonistas de la denominada "Marco Polo Drive of Peace", una expedición de aproximadamente 15.000 kilómetros que recorrerá parte de la histórica Ruta de la Seda entre Roma y Hong Kong.

La iniciativa, impulsada por el economista Jeffrey Sachs y el inversor Patrick Zhong, pretende promover el debate sobre movilidad sostenible, desarrollo económico y cooperación internacional a través de un viaje que atravesará once países durante 43 días.

El recorrido comenzó en Roma y atravesará Italia, Croacia, Hungría, Serbia, Bulgaria, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán y China antes de finalizar en Hong Kong.

El Z9GT pondrá a prueba la carga ultrarrápida de DENZA

El modelo elegido para la expedición es el DENZA Z9GT, el gran turismo eléctrico de la marca premium del grupo BYD. Uno de los principales objetivos del viaje será demostrar la viabilidad de los desplazamientos de larga distancia mediante tecnología de recarga ultrarrápida.

DENZA Z9GT | DENZA

Según la compañía, el sistema denominado FLASH Charging permite pasar del 10 al 70 % de carga en cinco minutos y del 10 al 97 % en nueve minutos. La tecnología mantiene además su funcionamiento en temperaturas de hasta -30 grados centígrados.

Como apoyo a la expansión de esta infraestructura, DENZA inauguró recientemente en Bolonia la primera estación FLASH Charging de Italia.

Eléctrico e híbrido enchufable

El DENZA Z9GT estará disponible con dos sistemas de propulsión. Por un lado, una variante totalmente eléctrica y, por otro, una versión híbrida enchufable denominada Super Hybrid DM (Dual Mode).

La versión eléctrica utiliza la nueva plataforma e3 desarrollada específicamente para DENZA. Cuenta con tres motores eléctricos que entregan una potencia conjunta de 1.156 CV (850 kW), permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 269 km/h.

La batería Blade de segunda generación tiene una capacidad de 122,49 kWh y homologa una autonomía de hasta 599 kilómetros según el ciclo WLTP.

Tres motores y dirección trasera independiente

La arquitectura e3 incorpora varias soluciones técnicas poco habituales en el segmento. Entre ellas destacan los tres motores eléctricos independientes, la dirección activa en las ruedas traseras, la integración estructural de la batería en la carrocería y la suspensión neumática de doble cámara DiSus-A.

Uno de los elementos más llamativos es el sistema de dirección independiente para cada rueda trasera. Esta tecnología permite reducir el radio de giro hasta 5,35 metros, una cifra propia de vehículos considerablemente más pequeños pese a que el Z9GT supera los cinco metros de longitud.

DENZA Z9GT | DENZA

Las ruedas traseras también pueden girar en el mismo sentido que las delanteras para mejorar la estabilidad a alta velocidad o desplazarse lateralmente en determinadas maniobras de estacionamiento.

Electrónica orientada a la seguridad

El Z9GT incorpora un sistema de control dinámico denominado Vehicle Motion Control (VMC), encargado de coordinar la dirección, la suspensión, el sistema de frenado y la entrega de potencia.

DENZA asegura que esta arquitectura permite reaccionar en apenas 10 milisegundos ante situaciones críticas, como el reventón de un neumático a alta velocidad, ajustando automáticamente el reparto de par y la trayectoria del vehículo para mantener la estabilidad.

Conectividad avanzada

El habitáculo está presidido por una pantalla central flotante de 17,3 pulgadas, acompañada por dos pantallas adicionales de 13,2 pulgadas para conductor y pasajero. También dispone de un head-up display con realidad aumentada de 50 pulgadas y, opcionalmente, retrovisores digitales con cámaras.

El sistema multimedia utiliza la plataforma DiLink de DENZA, integra servicios de Google y cuenta con un asistente virtual basado en inteligencia artificial capaz de responder preguntas relacionadas con el funcionamiento del vehículo.

Con el Z9GT, DENZA busca posicionarse en el mercado europeo de vehículos eléctricos premium apoyándose en tecnologías de carga ultrarrápida, una elevada potencia y soluciones avanzadas de asistencia a la conducción.