Audi presenta el A2 e-tron: su coche eléctrico más eficiente hasta la fecha

El Audi A2 e-tron se convierte en el modelo más eficiente de la marca alemana dentro de su gama eléctrica. En su versión de 140 kW equipada con el paquete de eficiencia opcional, homologa un consumo preliminar de 12,8 kWh/100 km según el ciclo WLTP, una cifra que Audi atribuye a la combinación de mejoras aerodinámicas, una evolución del sistema de propulsión y una batería optimizada para maximizar el rendimiento energético.

Uno de los aspectos que más ha trabajado Audi en este modelo es la aerodinámica. A velocidades cercanas o superiores a los 100 km/h, la resistencia al aire representa más del 50% de la demanda energética de un vehículo eléctrico, por lo que cualquier mejora en este apartado repercute directamente en la autonomía.

Audi A2 e-tron | Audi

El A2 e-tron alcanza un coeficiente aerodinámico (Cx) de 0,24, el mejor registrado hasta la fecha entre los modelos compactos de Audi. Para lograrlo, la marca ha desarrollado una carrocería con un frontal redondeado, una línea de techo fluida y una zaga bien definida, un diseño que reduce la resistencia al avance frente a una carrocería fastback convencional.

A ello se suman soluciones específicas en la parte delantera, como las air curtains, encargadas de canalizar el flujo de aire para reducir turbulencias, además de reductores de separación y respiraderos que estabilizan el aire alrededor de los pasos de rueda. En conjunto, estas medidas permiten reducir el consumo hasta en 0,9 kWh/100 km respecto a un vehículo idéntico que no incorpore estas modificaciones, contribuyendo a alcanzar un consumo de 12,8 kWh/100 km.

Un sistema de propulsión optimizado

El nuevo modelo emplea un motor síncrono de excitación permanente diseñado para mejorar tanto la eficiencia como el confort de conducción. Audi señala que el conjunto del sistema de propulsión es hasta un 10% más eficiente gracias a la evolución de la electrónica de potencia, el motor eléctrico y la transmisión.

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En la electrónica de potencia, los semiconductores de carburo de silicio sustituyen a los anteriores de silicio, reduciendo las pérdidas de conmutación, especialmente cuando el motor trabaja con cargas parciales. Además, la frecuencia de conmutación variable disminuye las pérdidas hasta en 20 vatios, mientras que nuevas técnicas de modulación las reducen hasta en un 33% respecto a los métodos convencionales.

El motor eléctrico también incorpora laminaciones del núcleo magnético de 0,2 milímetros, frente a los 0,3 milímetros anteriores, para reducir las pérdidas en el hierro. A ello se añade un nuevo bobinado del estator, que pasa de una configuración en estrella a otra en triángulo para desplazar el funcionamiento hacia rangos de revoluciones más eficientes.

Por su parte, la transmisión utiliza un aceite de baja fricción que reduce las pérdidas mecánicas. Además, la relación de transmisión de 10,2:1 disminuye la velocidad de giro del motor durante la circulación por carretera, favoreciendo un menor consumo energético.

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Una batería pensada para mejorar el rendimiento

El Audi A2 e-tron incorpora una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 61 kWh desarrollada con una arquitectura cell-to-pack, en la que las celdas se integran directamente en la carcasa de la batería. Esta solución permite aumentar la densidad de empaquetamiento, incrementar el contenido energético y aprovechar mejor el espacio disponible.

Audi destaca que la química LFP no requiere elementos de tierras raras, envejece más lentamente que otras alternativas y se considera especialmente segura. Además, su durabilidad permite realizar recargas habituales al 100%, manteniendo una autonomía constante con el paso del tiempo.

Otra de sus características es su curva de tensión plana, que mantiene una tensión elevada incluso cuando disminuye el estado de carga, ofreciendo una entrega de potencia más constante. La marca subraya que la eficiencia no depende únicamente de la batería, sino también de la interacción entre la gestión térmica, la electrónica de carga y el software.

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En este sentido, una estrategia de refrigeración específica eleva la eficiencia de carga en un wallbox hasta el 89,6%, reduciendo las pérdidas de energía y mejorando la estabilidad durante la recarga. Además, incorpora un algoritmo específico para baterías LFP que evalúa con precisión el estado de carga y el estado de salud de la batería para optimizar su funcionamiento.

Como complemento, el A2 e-tron admite carga bidireccional mediante las funciones Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos desde el vehículo, y Vehicle-to-Home (V2H), con la que el coche puede utilizarse como sistema de almacenamiento de energía para el hogar, siempre que se emplee el soporte mural recomendado por Audi para alojar el cargador.