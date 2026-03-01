BUENO, BONITO Y BARATO
Así es el BYD ATTO 2 DM-i, compacto, enchufable y muy bien equipado
Un SUV compacto de poco más de 4 metros, capaz de alcanzar los 1.000 km de autonomía y 90 de ellos en modo 100% eléctrico. Parece ciencia ficción, pero la tecnología del fabricante chino lo ha hecho realidad.
Su diseño cuadrado es bastante llamativo. En el frontal destacan sus afilados faros LED, que parecen casi unidos por una banda negra y una tira blanca que acoge las siglas de BYD, y la parrilla delantera central de mayor tamaño que la versión 100% eléctrica de este modelo.
La luz trasera sí que recorre todo el ancho del portón, terminando en unas ópticas con forma del símbolo del infinito; y se suma un nuevo emblema específico de esta versión DM-i. Sin olvidar el carácter que le dan los protectores laterales y unas llantas de aleación de 17 pulgadas.
El interior del ATTO 2 DM-i combina lo último en tecnología con funcionalidad. Todo está al alcance de la vista y de la mano, como una pantalla táctil en posición horizontal de 12,8 pulgadas con Google integrado, una palanca de marchas compacta o la carga inalámbrica. Y su maletero, de unos amplios 425 litros, puede crecer hasta los 1.335 al abatir los asientos traseros.
El corazón del ATTO 2 DM-i es la tecnología híbrida enchufable DM-i de BYD, que combina eficiencia y potencia. Ofreciendo un consumo de combustible reducido y priorizando la energía eléctrica. Hay que destacar que, en estas siglas, la “i”, refleja inteligencia, con sistemas avanzados y una experiencia de conducción cómoda y segura.
De hecho, incluye un elaborado equipamiento de asistencia a la conducción, junto con cámaras visión 360 grados que aumentan la seguridad y facilitan cada maniobra.
Nuestra versión es la llamada “Boost”, que tiene 212 CV, que es una potencia elevada para su segmento. Además, gracias a su tecnología híbrida enchufable nos permite realizar adelantamientos con confianza, pero manteniendo a la vez una alta eficiencia.
Ya hemos tenido la ocasión de probar la tecnología DM-i de BYD en Centímetros Cúbicos, en SUVs de gran tamaño y berlinas de la gama, y siempre ha destacado por su gran autonomía y eficiencia. Así que, en este modelo no iba a ser menos. Hasta 1.000 km de autonomía combinada, 90 km de conducción 100% eléctrica, y un consumo homologado de tan solo 1,8 litros a los 100 km.
También es importante resaltar que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle del BYD ATTO 2 para que sea un espacio ideal para familias.Los asientos traseros exteriores y el asiento del copiloto incorporan anclajes ISOFIX e i-Size, para que puedas viajar con tus hijos de forma segura y cómoda en todo momento.
El BYD ATTO 2 DM-i híbrido enchufable ofrece lo mejor de dos mundos. Puedes moverte por la ciudad ágilmente y con cero emisiones; y puedes viajar sin límites, gracias a su motor de combustión, sin preocupaciones, con seguridad y con toda la familia. Si a todo eso le sumas sus cuidados acabados, amplitud y versatilidad, tenemos el combo perfecto.
