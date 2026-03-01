Así es el BYD ATTO 2 DM-i, compacto, enchufable y muy bien equipado

Su diseño cuadrado es bastante llamativo. En el frontal destacan sus afilados faros LED, que parecen casi unidos por una banda negra y una tira blanca que acoge las siglas de BYD, y la parrilla delantera central de mayor tamaño que la versión 100% eléctrica de este modelo.

La luz trasera sí que recorre todo el ancho del portón, terminando en unas ópticas con forma del símbolo del infinito; y se suma un nuevo emblema específico de esta versión DM-i. Sin olvidar el carácter que le dan los protectores laterales y unas llantas de aleación de 17 pulgadas.

El interior del ATTO 2 DM-i combina lo último en tecnología con funcionalidad. Todo está al alcance de la vista y de la mano, como una pantalla táctil en posición horizontal de 12,8 pulgadas con Google integrado, una palanca de marchas compacta o la carga inalámbrica. Y su maletero, de unos amplios 425 litros, puede crecer hasta los 1.335 al abatir los asientos traseros.

BYD ATTO 2 DM-i | CC

El corazón del ATTO 2 DM-i es la tecnología híbrida enchufable DM-i de BYD, que combina eficiencia y potencia. Ofreciendo un consumo de combustible reducido y priorizando la energía eléctrica. Hay que destacar que, en estas siglas, la “i”, refleja inteligencia, con sistemas avanzados y una experiencia de conducción cómoda y segura.

De hecho, incluye un elaborado equipamiento de asistencia a la conducción, junto con cámaras visión 360 grados que aumentan la seguridad y facilitan cada maniobra.

Nuestra versión es la llamada “Boost”, que tiene 212 CV, que es una potencia elevada para su segmento. Además, gracias a su tecnología híbrida enchufable nos permite realizar adelantamientos con confianza, pero manteniendo a la vez una alta eficiencia.

Ya hemos tenido la ocasión de probar la tecnología DM-i de BYD en Centímetros Cúbicos, en SUVs de gran tamaño y berlinas de la gama, y siempre ha destacado por su gran autonomía y eficiencia. Así que, en este modelo no iba a ser menos. Hasta 1.000 km de autonomía combinada, 90 km de conducción 100% eléctrica, y un consumo homologado de tan solo 1,8 litros a los 100 km.

BYD ATTO 2 DM-i | CC

También es importante resaltar que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle del BYD ATTO 2 para que sea un espacio ideal para familias.Los asientos traseros exteriores y el asiento del copiloto incorporan anclajes ISOFIX e i-Size, para que puedas viajar con tus hijos de forma segura y cómoda en todo momento.

El BYD ATTO 2 DM-i híbrido enchufable ofrece lo mejor de dos mundos. Puedes moverte por la ciudad ágilmente y con cero emisiones; y puedes viajar sin límites, gracias a su motor de combustión, sin preocupaciones, con seguridad y con toda la familia. Si a todo eso le sumas sus cuidados acabados, amplitud y versatilidad, tenemos el combo perfecto.