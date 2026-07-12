Probamos el DS Nº7, que cierra, de momento, la gama de la nueva etapa del fabricante premium francés iniciada por el Nº8

Han pasado 12 años desde que el DS7 llegó a los mercados, y después de la presentación hace unos meses del número 8 y después del número 4, ahora es el momento de completar la gama con el DS número 7.

Al igual que su antecesor, el DS Numero 7 quiere seguir dando guerra en el segmento de los SUV compactos. Un diseño exterior diferenciador y un interior espacioso, cómodo y muy refinado. Aunque lo más interesante es la plataforma multienergía en la que ya se basan todos los modelos del Grupo Stellantis, para ofrecer distintas tecnologías híbridas o eléctricas según las necesidades del cliente.

Su longitud aumenta siete centímetros, creciendo hasta los 4,66 metros. En la parte delantera incorpora la nueva firma lumínica de la marca, inaugurada por el número 8: la “DS Light Blade”, con su característica forma de V y reconocible desde lejos. Que se combinada con la parrilla iluminada denominada “Luminascreem”.

En la parte trasera también muestra unas ópticas en posición vertical que le aportan una alta personalidad. Sin olvidar en el lateral la curvatura de su techo, que se alarga mediante un alerón en la parte superior del portón.

Interior DS Nº7 | Centímetros Cúbicos

En su interior sigue latente la atmósfera DS, con unos acabados y calidad de sus materiales que se perciben a primera vista, destacando el nuevo volante en forma de X, la nueva seña de identidad de la marca. Así como el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y la pantalla táctil central de 16.

El espacio es más que suficiente para cinco pasajeros, con un maletero de hasta 560 litros, adaptado a todos los usos de un SUV versátil como este. Con un suelo en dos posiciones para obtener una superficie plana cuando los respaldos están abatidos.

Como os comentaba, el DS Número 7 ofrece diferentes motorizaciones. Ahora es el turno de la versión Hybrid de 145 CV, que combina un motor de gasolina turboalimentado con otro eléctrico, integrado en la caja de cambios automática de doble embrague de seis velocidades. Este motor eléctrico permite mover el coche en ciudad hasta el 50% del tiempo total en modo cero emisiones.

Esto es, en parte, gracias a que recupera la energía generada durante las fases de desaceleración y frenado, para alimentar la batería, sin necesidad de carga externa ni de estar pendiente de enchufes. Algo que te quita de preocupaciones y facilita la conducción en el día a día.

Lo más interesante de este motor es que ha sido totalmente rediseñado, con un 70% de las piezas nuevas. Todo ello para buscar la máxima eficiencia, ofreciendo, según la marca, un consumo de alrededor de 5,5 l/100 km. Y una autonomía de 1045 km.

Prueba DS Nº7 | Centímetros Cúbicos

En términos de seguridad, incorpora numerosos asistentes de conducción como el DS Drive Assist 2.0, el DS Pixel Vision o el DS Night Vision. Y otros elementos como el Head-Up Display o el retrovisor central digital.

El DS número 7 también cuenta con una versión 100% eléctrica con diferentes potencias. Por un lado, tenemos dos variantes de propulsión trasera: una de 230 CV y batería de 74 kWh, con una autonomía de 543 km; y otra de 245 CV y batería de 97 kWh, que aumenta su autonomía hasta los 740 km. Mientras que la variante de tracción total cuenta también con la batería de 97 kWh, desarrolla 350 CV y tiene una autonomía de 679 km.

La versión probada

Hoy es el turno de la versión de 245 CV, que para mí es la más equilibrada de la gama. La entrega de potencia es progresiva y lineal. Es decir, no notas una potencia desmesurada de golpe ni a la echas en falta cuando pisamos el acelerador. Al fin y al cabo, lo que DS busca con este coche, es que a la hora de viajar el trayecto sea lo más cómodo posible.

La gestión de energía se lleva a cabo mediante la frenada regenerativa de tres etapas, que puede ajustarse mediante las levas de detrás del volante. Se complementa con la función “One Pedal Mode”, que maximiza la recuperación de energía liberando presión sobre el pedal del acelerador. En este modo, el pedal de freno solo se utiliza en frenadas bruscas.

DS Nº7 | Centímetros Cúbicos

Sea cual sea la versión elegida del nuevo DS Número 7, hay que resaltar la DS Active Scan Suspension. Que analiza la superficie de la carretera y la información se transmite a un ordenador que ajusta individualmente cada amortiguador. Incluso puede anticipar irregularidades en la carretera y adaptarla para ofrecer un mayor confort de marcha.

Sin duda, lo que mas destaco de DS a lo largo de su historia es su diseño diferenciador. Si a esto le sumamos su oferta multienergía y sus acabados, creo que DS número lo tiene muy fácil para que se convierta en una de las opciones a considerar a la hora de buscar un modelo de esta categoría.