Por qué se rompe el sistema AdBlue de tu diésel y cómo se convierte en una avería de 2.000 euros

¡El sistema AdBlue de tu diésel puede destrozarte el bolsillo con una avería de más de 2.000 euros! Esta mezcla de urea y agua destilada se inyecta en el escape y dura miles de kilómetros. Pero es precisamente este elemento el que provoca fallos catastróficos.

Este líquido necesita alcanzar una temperatura muy elevada para funcionar correctamente. Si conduces mucho por ciudad en trayectos cortos, o en climas muy fríos, no llegará a calentarse lo suficiente. ¿El resultado? El AdBlue se cristaliza. Al cristalizarse, este compuesto obstruye por completo los conductos, destruye la bomba y tapona el inyector del escape, llenando el depósito de posos. Si tienes suerte, bastará con una limpieza barata del circuito. Pero si la cristalización rompe los componentes del sistema, la factura superará fácilmente los 2.000 euros.

Para evitar que esto te pase, revisa el sistema en cada cambio de líquido y sigue siempre las instrucciones del libro de mantenimiento. Los motores diésel son muy duros y aguantan casi todo.