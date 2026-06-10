El nuevo monovolumen D9 DM-i de Denza llega a España este mismo año

Denza ha arrancado la venta del D9 DM-i, su nuevo monovolumen que se convertirá en el segundo modelo que comercializará lafirma premium de BYD en España, con el inicio de las entregas en el segundo semestre del año, por un precio a partir de 78.500 euros.

Este coche será el segundo modelo con el que la marca premium de alta tecnología de BYD llegará a España, acompañando Z9GT. Este monovolumen premium incorpora tecnología híbrida enchufable DM-i, gracias a la cual es capaz de recorrer 210 km en modo eléctrico o hasta 950 km con una carga de su batería y un depósito lleno.

Denza D9 DM-i | Denza

Sus elegantes acabados interiores y su disposición de siete plazas 2+2+3 se complementan con soluciones tecnológicas de alta gama, incluyendo el sistema de sonido Devialet y los asientos con efecto 'gravedad cero' en la segunda fila, que ofrecen un confort de primera clase en el acabado Ultimate.

El D9 presenta una silueta de monovolumen que encarna la filosofía de Denza 'Technology drives elegance'. En la zaga, el portón trasero eléctrico ofrece una apertura suave que da acceso a un espacio de carga polivalente con capacidad desde 430 hasta 2.310 litros. Este maletero es una pieza clave en el concepto de espacio '7-7-7', con capacidad para alojar a 7 adultos de 1,80 m de altura, junto a 7 maletas de cabina y 7 mochilas de tipo ejecutivo en un habitáculo que permite hasta cuatro configuraciones diferentes.

Denza D9 DM-i | Denza

En la fila delantera el conductor y su acompañante disfrutan de asientos con calefacción, ventilación, función de masaje de 10 puntos y ajuste eléctrico de ocho posiciones.

El puesto de conducción está presidido por una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento de 15,6" (39,6 cm), flanqueada por una instrumentación digital de 10,25" (26 cm), a un lado, y otra pantalla táctil de 10,25" (26 cm) para el acompañante. El espacio entre los asientos delanteros integra una nevera inteligente con control de temperatura.

Denza D9 DM-i | Denza

Tecnología flash charging

Al igual que el Z9GT, el D9 incorpora la última generación de la tecnología Flash Charging de BYD. En el caso del D9 DM-i, la Blade Battery de 58,5 kWh puede recargarse con una potencia de hasta 559 kW. Esto le permite cumplir con la promesa de Denza con la que es posible pasar del 10 al 70% de la carga en sólo 5 minutos, alcanzar del 10% al 97% en 9 minutos e incluso a -30 °C, un frío extremo que normalmente reduce drásticamente la velocidad de carga.

Denza D9 DM-i | Denza

El sistema Super Hybrid DM-i del Denza D9 DM-i incorpora un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y cuatro cilindros que rinde 120 CV (88 kW) y actúa principalmente como generador para la batería, y dos motores eléctricos, uno en el eje delantero de 231 CV (170 kW) y otro en el trasero de 61 CV (45 kW), que adicionalmente le proporcionan tracción total. La potencia total del sistema es de 353 CV (260 kW).

Denza D9 DM-i | Denza

El D9 ya está a la venta desde 78.500 euros en el acabado Elegance, y desde 83.500 euros en el Ultimate, que añade al completo equipamiento de serie del Elegance elementos de diseño y confort como las luces dinámicas de bienvenida, apertura gestual para puertas y portón, molduras en madera natural, tapicería en piel Nappa y asientos de efecto 'gravedad cero' en la segunda fila.