Después de Ebro, Santana y Galloper, China recupera otra histórica marca española

Primero fue Ebro. Después llegó Santana y hace apenas unas semanas conocíamos también el regreso de Galloper al mercado español. Ahora podemos añadir otro nombre histórico a una lista que no deja de crecer: Bultaco vuelve a vender motos.

Y una vez más China tiene mucho que ver. La legendaria marca española creada por Paco Bultó regresa con la Bultaco Rally GT 300, una trail relativamente sencilla, preparada para el carnet A2 y con un precio de 3.999 euros. Pero detrás de su depósito con el famoso logotipo del dedo rampante hay una historia bastante más compleja.

Nueva Bultaco de Leonart | Leonart

Bultaco vuelve, pero esta vez la moto llega desde China

La nueva Bultaco no ha sido desarrollada desde cero en una fábrica española. Su regreso está vinculado a Leonart Motors, firma establecida en Cataluña, y la Rally GT 300 comparte prácticamente toda su base técnica con la Leonart 300 Rally.

Y si seguimos tirando del hilo llegamos hasta China. La moto procede de la plataforma utilizada por la Andes UT3.5 Rally de Chongqing Andes Motorcycle Manufacturing, el fabricante chino encargado de su producción.

Es una fórmula que, salvando las enormes diferencias entre proyectos, empieza a resultar bastante familiar en España. Santana ha recurrido también a acuerdos con fabricantes chinos para regresar, mientras que Ebro ha construido su nueva etapa alrededor de su alianza con Chery.

Galloper tampoco ha partido de una hoja en blanco. Sus nuevos todoterrenos emplean plataformas y mecánicas de origen asiático para recuperar una marca conocida por muchos españoles.

Nueva Bultaco de Leonart | Leonart

28 CV, 150 kg y una receta bastante sencilla

En el caso de Bultaco, la primera moto de esta nueva etapa apuesta además por mantener las cosas relativamente simples. La Rally GT 300 utiliza un motor monocilíndrico DOHC de 292 cc, refrigeración líquida y aproximadamente 28 CV, acompañado por una caja de cambios de seis velocidades.

Su peso ronda los 150 kg y su planteamiento es claramente trail. Cuenta con horquilla delantera invertida, monoamortiguador posterior y una configuración concebida para poder abandonar el asfalto sin convertirse en una enorme maxitrail de más de 200 kg.

Pero seguramente el dato más llamativo sea el precio. 3.999 euros sitúan a esta nueva Bultaco en una zona bastante accesible del mercado y permiten entender mejor por qué recurrir a una plataforma china puede tener sentido para una compañía que está comenzando prácticamente desde cero.

Nueva Bultaco de Leonart | Leonart

China tiene la tecnología y España tiene algo que también vale mucho dinero

Lo verdaderamente interesante no es únicamente que vuelva Bultaco. Es que empieza a dibujarse un patrón en la industria española.

China dispone de una enorme capacidad industrial, plataformas ya desarrolladas, proveedores y fabricantes capaces de producir vehículos a costes muy competitivos. España, por su parte, conserva algo que puede resultar muy valioso cuando se intenta introducir un producto nuevo en Europa: marcas que los compradores ya conocen.

Ebro probablemente sea el ejemplo más evidente. Su asociación con Chery ha permitido recuperar una denominación desaparecida durante décadas y convertirla nuevamente en una marca con una gama completa de coches. De hecho, Ebro ya prepara incluso nuevos proyectos destinados al mercado europeo.

Bultaco comienza desde una posición mucho más modesta, pero sus responsables ya han enseñado trabajos relacionados con una futura motocicleta de 450 cc, lo que demuestra que la Rally GT 300 pretende ser solamente el primer paso.

Probablemente los seguidores más puristas de Bultaco encuentren difícil comparar esta moto fabricada en China con las Pursang, Sherpa, Metralla o Frontera que construyeron la leyenda de la compañía. Pero también resulta difícil ignorar lo que está sucediendo: los antiguos nombres de la industria española han vuelto a tener valor.

Y después de Ebro, Santana y Galloper, ahora China también ha encontrado una forma de ayudar a poner nuevamente una Bultaco en los concesionarios españoles.