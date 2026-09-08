El Reglamento de Circulación cambia el 1 de octubre como no lo hacía desde hace 20 años: si utilizas patinete, esto es todo lo que debes saber

El próximo 1 de octubre de 2026 entrará en vigor una de las mayores reformas del Reglamento General de Circulación de los últimos 20 años. Los cambios afectan a ciclistas, motoristas, peatones, taxistas y conductores, pero uno de los colectivos que más tendrá que modificar sus hábitos será el de los usuarios de patinetes eléctricos.

La nueva normativa estatal termina con algunas de las diferencias existentes entre municipios y establece unas reglas comunes para los vehículos de movilidad personal. Desde octubre habrá que tener al menos 15 años para conducirlos, utilizar casco y ponerse un chaleco reflectante cuando las condiciones lo exijan.

Patinetes en estación de Atocha | Agencia

El casco será obligatorio aunque tu ayuntamiento no lo exigiera

Hasta ahora, la utilización del casco dependía en buena medida de las ordenanzas municipales. Algunas ciudades ya lo habían hecho obligatorio, mientras que otras solo lo exigían a determinados usuarios o se limitaban a recomendarlo.

Esta disparidad desaparecerá el 1 de octubre. El nuevo Reglamento General de Circulación establece que todos los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán utilizar casco de protección, con independencia de su edad y del municipio por el que circulen.

No llevarlo tendrá la consideración de infracción grave y podrá ser sancionado con 200 euros. Ya no servirá, por tanto, argumentar que la ordenanza de una ciudad concreta no contempla expresamente esta obligación.

Esta es una de las diferencias más importantes respecto a la situación anterior y uno de los cambios que más conductores deberán tener en cuenta. La reforma convierte una obligación que hasta ahora podía ser local en una regla aplicable en toda España.

Los 10 mejores patinetes eléctricos del 2021 | Pexels

Los menores de 15 años ya no podrán conducir un patinete eléctrico

La segunda gran novedad afecta directamente a las familias. A partir de la entrada en vigor de la reforma será necesario haber cumplido 15 años para conducir un patinete eléctrico por las vías públicas.

Esto significa que un menor de 13 o 14 años no podrá utilizarlo para desplazarse al instituto, recorrer un carril bici o moverse por la ciudad, aunque lleve casco y aunque sus padres lo autoricen. La norma introduce por primera vez una edad mínima estatal para conducir un vehículo de movilidad personal.

Conviene recordar que esta limitación se refiere a la circulación por vías públicas. El uso en un recinto privado y cerrado al tráfico queda fuera del ámbito habitual del Reglamento General de Circulación.

Las nuevas normativas referentes a los patinetes entran en vigor en enero | Unsplash

También habrá que llevar chaleco reflectante en determinadas situaciones

El casco no será el único elemento obligatorio. Los conductores de patinetes deberán utilizar chaleco reflectante durante la noche o cuando exista poca visibilidad, por ejemplo, con niebla intensa o en condiciones meteorológicas que dificulten que sean vistos por otros usuarios.

Prescindir del chaleco cuando resulte obligatorio también será una infracción grave, sancionada con 200 euros. Para los profesionales que trabajen desplazándose en patinete, como algunos repartidores, el requisito será todavía más estricto: tendrán que llevarlo en todo momento.

Las nuevas obligaciones se suman a las que ya deben respetar los usuarios de estos vehículos. Los patinetes no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, tampoco por autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles urbanos. Además, solo puede viajar una persona, está prohibido conducir utilizando auriculares o el teléfono móvil y se aplican las mismas limitaciones de alcohol y drogas que al resto de conductores.

INFRACCIONES PATINETES | INFRACCIONES PATINETES

Las luces encendidas tendrán que esperar hasta 2027

El nuevo reglamento también obligará a que los vehículos de movilidad personal circulen con el alumbrado encendido permanentemente. Sin embargo, este requisito no entrará en vigor el próximo octubre.

La propia DGT ha establecido una moratoria hasta el 1 de octubre de 2027 para esta obligación. Por tanto, desde octubre de 2026 serán exigibles la edad mínima, el casco y el chaleco en las circunstancias previstas, mientras que habrá que esperar un año más para que la iluminación permanente resulte obligatoria a escala estatal.

El cambio será especialmente visible en aquellas ciudades que todavía no exigían casco o permitían conducir patinetes a menores de 15 años. Desde el 1 de octubre, las normas básicas dejarán de depender exclusivamente del código postal: conducir un patinete requerirá más protección, más visibilidad y una edad mínima común en toda España.