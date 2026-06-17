El nuevo Dolphin G DM-i: un modelo híbrido enchufable de BYD dispuesto a arrasar en el segmento B

BYD ha iniciado las ventas del nuevo Dolphin G DM-i, acercando toda la innovación de la marca a un público atraído por la versatilidad y comodidad de un nuevo modelo del segmento B que cuenta con tecnología híbrida enchufable (PHEV), con una autonomía eléctrica de hasta 105 kilómetros y que ofrece unas condiciones ventajosas para la conducción urbana, con un precio de partida, sin descuentos, de apenas 20.000 euros.

Propulsado por la innovadora tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM) de BYD, el Dolphin G DM-i combina en unas dimensiones compactas la practicidad de un coche familiar y la capacidad de recorrer más de 100 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico, lo que lo convierte en una propuesta única en la categoría de los utilitarios.

Dolphin G DM-i | Europa Press

A diferencia de los sistemas híbridos enchufables tradicionales, la arquitectura Dual Mode (DM) de BYD prioriza el funcionamiento eléctrico. En la mayoría de situaciones de conducción, las ruedas son impulsadas por el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (que desarrolla 163 CV y 210 Nm). Por su parte, el motor de gasolina de 1,5 litros y 4 cilindros (95 CV) funciona con la máxima eficiencia posible para mantener cargada la Blade Battery o asistir al motor eléctrico cuando se demanda una fuerte aceleración.

El Dolphin G DM-i se estructura en torno a dos opciones de propulsión diferenciadas por la capacidad de su Blade Battery y por su potencia total combinada. Las versiones Active cuentan con una batería de 7,42 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 40 km en ciclo combinado y una autonomía total combinada de 1.020 km. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport incorporan una Blade Battery de 18,3 kWh, lo que permite extender la autonomía eléctrica hasta los 105 km2 y la autonomía total combinada hasta los 1.040 km, logrando un consumo ponderado de combustible de tan solo 1,4 l/100 km.

BYD Dolphin G | BYD

Respecto a los tiempos de carga, las versiones Active incorporan un cargador de 3,3 kW, que permite cargar por completo la batería desde el 15% en poco menos de tres horas. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport aumentan esta potencia hasta los 6,6 kW e incluyen capacidad de carga rápida en corriente continua de 39 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% del nivel de la batería en sólo 26 minutos. Además, a partir del acabado Boost se incluye de serie la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que transforma el coche en una fuente de energía móvil.

Tamaño “ideal”

BYD Dolphin G | BYD

El Dolphin G DM-i llama la atención por sus líneas suaves en el frontal, ópticas LED completas y un dinámico diseño de techo flotante. Con una longitud de 4.160 mm y una distancia entre ejes de 2.610 mm, facilita las maniobras urbanas y maximiza el espacio interior. El maletero ofrece una capacidad de carga de 425 litros (incluyendo un discreto compartimento de 45 litros bajo el suelo), ampliable hasta los 1.225 litros abatiendo los asientos traseros.

En el interior, el selector de marchas se encuentra en la columna de la dirección, lo que permite liberar espacio en la consola central flotante de dos niveles para ofrecer una zona de almacenamiento. El conductor dispone de una instrumentación digital de 8,8" (22,4 cm), mientras que la pantalla central táctil se ofrece con un tamaño de 10,1" (25,7 cm) en el acabado de acceso Active y de 12,8" (32,5 cm) en el resto de los niveles de equipamiento.

BYD Dolphin G DMi | BYD

Este modelo llega al mercado con una gama compuesta por cuatro niveles de acabado. El acabado Active, asociado a la Blade Battery de menor capacidad (7,42 kWh), ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de 40 km. Cuenta de serie con llantas de aleación de 16", sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, pantalla táctil de 10,1" (25,7 cm) y climatizador automático.

De su lado, el acabado Boost dispone de la Blade Battery de mayor capacidad, con 18,3 kWh y añade respecto al escalón de acceso asientos delanteros y volante calefactables, pantalla central de 12,8" (32,5 cm), retrovisores plegables eléctricamente, carga inalámbrica para smartphone de 15W, sistema de sonido de 8 altavoces y tecnología V2L.

Por menos de 19.000 euros y con un sistema PHEV que reafirma la tendencia: el BYD Dolphin G DM-i ya está disponible | BYD

El acabado Comfort introduce el ecosistema de Google integrado (con Google Maps y Google Assistant), llantas de aleación de 18", Head-Up Display con proyección panorámica en el parabrisas, techo panorámico con cortinilla regulable eléctricamente, cámara de visión de 360° y regulación eléctrica junto a ajuste lumbar eléctrico para el asiento del conductor.

Finalmente, la versión de acabado Sport toma como base de partida el acabado Comfort, al que añade logotipos específicos, llantas de aleación de 18" oscurecidas y una tapicería bitono exclusiva.

La seguridad activa cuenta con un completo despliegue de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de serie desde el modelo de acceso. El equipamiento tecnológico incluye control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril. Asimismo, cuenta con alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con función de frenada automática, detector de ángulo muerto, sistema de monitorización del conductor y alerta de apertura de puertas.