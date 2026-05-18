Conociendo al Cupra Raval, un aspirante claro a superventas entre los eléctricos de acceso

Cupra lo está dando todo. Y no solo emociona por sus diseños y el carácter al volante de sus coches, sino también por tener un portfolio de producto cada vez más cuidado. Por eso, si cuando lanzaron el Born o el Formentor rompieron con lo establecido, o cuando presentaron el Terramar dieron con la clave del éxito en lo que a SUVs deportivos grandes se refería, está claro que su coche eléctrico más urbanita no iba a ser menos.

Y con él han superado todas las expectativas. Porque el nuevo Cupra Raval es de lo más llamativo, completo y asequible, lo que asegura que se va a ver mucho en nuestras carreteras desde su lanzamiento.

Porque a todo lo anterior suma el hecho de que es un coche hecho casa, es decir, made in Spain. Y es que, la marca española lo hace todo pensando en los más jóvenes y en los que tienen ganas de disfrutar de la deportividad, pero mirando al futuro también en las ciudades.

El Cupra Raval tiene un diseño que atrae miradas, un estilo que ha nacido en España y se fabrica por completo Martorell. Es un Cupra íntegro y muestra una figura dominada por su nariz tipo “morro de tiburón”, junto con unas líneas afiladas que le dan una apariencia atlética.

El logo de la marca está iluminado y rodeado a ambos lados por los nuevos faros matrix LED afilados. Y visto de lateral destacan las llantas de hasta 19 pulgadas con un diseño aerodinámico y muy deportivo. Detrás presenta una firma lumínica “coast to coast”, que recorre todo el ancho del portón.

Dentro te encuentras mucha deportividad, con todo orientado al conductor y unos asientos tipo backet que te envuelven e invitan a una conducción emocional y divertida. Tiene un sistema de iluminación interior inteligente, llamado “Smart Light Next Generation”, vinculado a siete ambientes que pueden seleccionarse a través de la pantalla central de 12,9 pulgadas que cuenta con un nuevo sistema de infoentretenimiento basado en Android.

Y detrás del nuevo volante deportivo también vemos un digital cockpit de 10,25 pulgadas, totalmente personalizable. Sin olvidar que, aunque sea un compacto de poco más de 4 metros de largo, sumaletero alcanza los 430 litros de capacidad.

Además, ofrece cuatro motorizaciones a elegir, con potencias que van desde los 116 hasta los 226 CV de la versión tope de gama, denominada VZ.

Junto con dos baterías, de 37 o 52 kWh de capacidad neta, con autonomías que pueden llegar hasta los 450 km. Una cifra muy interesante para un urbano. Además, como ya es bastante común en los eléctricos actuales, el Raval también ofrece la posibilidad de aportar energía a objetos externos.

Hoy probamos la versión más llamativa y deportiva, la VZ, que es la que más mola. Obviamente si buscas precios más bajos y más eficiencia, es mejor optar por alguna de las motorizaciones más modestas.

Pero si quieres carácter, precisión y diversión a tope, esta es la que trae de serie suspensión deportiva con control de chasis dinámico y con un diferencial electrónico autoblocante para traccionar mejor hasta en las curvas y situaciones más complicadas.

Y es que, este pequeño gigante es divertido a rabiar. Empuja como un cohete y es ágil en ciudad y en cualquier carretera que se te ponga por delante, por muy revirada que sea.

Todo sin dejar de ser cómodo y sin prescindir de ese aura Cupra que no podrás dejar de sentir por sus acabados y su capacidad de interacción. Porque está basado en la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen, pero dotada en este caso de un chasis deportivo que es 15 milímetros más bajo que en los otros modelos que la comparten.

Por eso va tan fino y es tan divertido al volante, pidiendo siempre mucha guerra y curvas, muchas curvas, para que puedas disfrutar a tope de su conducción, que es lo que marca la diferencia frente a sus rivales.

Vamos, que si algo me ha quedado claro después de conducirlo, es que el nuevo Cupra Raval ha nacido para ser un superventas. Porque es grande por dentro, pequeño por fuera y bonito. Y llega con motores suficientemente electrizantes para ganarse a cualquiera que busque algo divertido y emocional para el día a día. ¿A que mola la propuesta?