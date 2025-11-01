El SUV compacto prefecto no es un MG, es el OMODA 4. Analizamos el SUV Coupé chino que entra por el diseño y se queda por el precio

El OMODA 4 puede parecer un simple lanzamiento más, pero en realidad es la confirmación de que la compañía china tiene claro que puede hacerse con un buen trozo de pastel del mercado europeo. En España, el OMODA 5 es muy popular y no cabe duda de que el nuevo OMODA 4 irá por el mismo camino.

Cuando comenzó el desembarco chino, nadie esperaba que las cosas fueran tan rápido. Es algo que suele ocurrir cuando subestimas a tus rivales, como ha ocurrido con muchas marcas europeas, aunque, en el fondo, deberían saber de qué son capaces los fabricantes chinos, pues ya han trabajado con ellos anteriormente.

China era un país muy protector con el producto patrio y todo lo que fuera extranjero, estaba penalizado con diferentes impuestos. No obstante, si fabricaban allí, las cosas eran bien diferentes, pero había un problema: era obligatorio asociarse con una empresa local. Esa asociación tenía sus riesgos, como el acceso a tecnología y procesos de fabricación. Los chinos aprendieron rápido y ahora, nos demuestran que lo aprendido no ha caído en saco roto.

Omoda 4 Ultra | OMODA

Diseño rompedor para ponerlo todo patas arriba

OMODA es una de las marcas que se aprovechan de lo sucedido y pone en circulación coches coherentes a precios coherentes. No está al nivel de los mejores europeos, pero tampoco pide el mismo dinero por sus coches y eso, al final, tiene más peso entre los usuarios. Ahora, después de que el OMODA 5 se haya ganado un hueco en el mercado, toca dar un paso más y traer más coches, más productos a precio casi de derribo.

Ese siguiente paso es el OMODA 4, el reemplazo del OMODA 3, que hasta ahora solo se ha comercializado en China y que se posicionará en Europa como el modelo de acceso a la gama. Aun así, solo hay que echar un vistazo a las fotos para comprobar que, a pesar de ser un modelo “de masas”, golpeará con un diseño muy llamativo, el cual, según la marca, recibe el nombre de “Cyber Mecha”.

No vamos a entrar a describir el diseño porque para eso están las fotos, pero no podemos evitar remarcar que será el centro de atención de todas las miradas. Un automóvil de aspecto rotundo y absolutamente “instagrameable”. Sobre todo en los colores que la marca nos lo ha enseñado –un amarillo muy potente y un azul deportivo y con cierto estilo–.

Omoda 4 | Omoda

No lo tendrá fácil. El OMODA 4 se verá las caras con modelos muy, muy populares

El OMODA 4 irá directo a un segmento donde las cosas no son precisamente fácil, pues con 4,37 metros de largo, tendrá que competir con modelos como el Hyundai Kona, el Volkswagen T-Roc, el Toyota C-HR o, aunque es un poco más grande, con el superventas en España, el MG ZS. Es decir, el OMODA 4 tiene que ofrecer mucho por un buen precio si quiere tener alguna oportunidad en semejante parcela de mercado.

No sabemos todavía cómo será la gama mecánica, pero es lógico esperar que sea similar a las del EBRO S400, es decir, un híbrido con 204 CV y 310 Nm de par. También sería lógico que se ofreciera el motor gasolina de 147 CV que monta el OMODA 5, el JAECOO 7 y los EBRO S700 y ERO S800.