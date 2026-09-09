Galloper ya tiene precio para España y va justo a por el hueco que casi todas las marcas abandonaron: 220 CV y reductora desde 39.000 euros

Hace unas semanas os contábamos que Galloper estaba preparando su regreso a España. Ahora aquella promesa comienza a convertirse en algo mucho más tangible. Ya conocemos los nombres de sus dos primeros modelos y, sobre todo, tenemos un primer precio: desde 39.000 euros para unos 4x4 que recuperan elementos cada vez más difíciles de encontrar, como el chasis de largueros, la reductora y el bloqueo del diferencial trasero.

Galloper Gredos | Galloper

Galloper Gredos y Anayet: dos 4x4 de los de antes

Galloper ha elegido nombres ligados a la geografía española para sus dos primeros coches. El Galloper Gredos será el todoterreno de cinco puertas, mientras que el Galloper Anayet será su alternativa con carrocería pick-up.

Pero lo realmente interesante no está en sus nombres. En un mercado inundado de SUV, Galloper pretende ocupar precisamente el espacio que muchas marcas han ido abandonando: el del todoterreno relativamente asequible y pensado realmente para salir del asfalto.

El Gredos está relacionado con el Nissan Terra/Dongfeng Paladin, mientras que el Anayet guarda parentesco con la familia Dongfeng Rich y el Nissan Navara. Ambos recurren a una configuración mucho más tradicional que la de un SUV moderno, con chasis de largueros, tracción a las cuatro ruedas y reductora.

Galloper Gredos | Galloper

Motor Mitsubishi, cambio ZF y reductora desde 39.000 euros

La mecánica escogida también resulta peculiar en pleno 2026. Galloper recurrirá a un motor 2.0 turbo de gasolina de origen Mitsubishi que ronda los 220 CV, asociado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades.

A eso hay que sumar un sistema de tracción total, reductora y bloqueo del diferencial trasero. Es decir, Galloper no está intentando vender un SUV con una estética especialmente campera, sino un vehículo concebido para desenvolverse realmente fuera del asfalto.

Y ahí es donde entra en juego su precio. Las últimas informaciones apuntan a una tarifa de partida de 39.000 euros financiando la compra. Puede parecer una cantidad elevada si lo comparamos con un SUV convencional, pero la perspectiva cambia cuando buscamos todoterrenos nuevos con reductora, bloqueo y más de 200 CV.

Todavía más interesante puede resultar el Anayet para profesionales. Galloper estudia su homologación como vehículo comercial N1, con un precio que podría arrancar en 26.000 euros antes de IVA.

Galloper Gredos | Galloper

El gran reto de Galloper está en las emisiones

La elección de un potente motor de gasolina tiene una contrapartida evidente: el consumo y las emisiones. Por eso la compañía ya trabaja en soluciones que permitan que sus todoterrenos consigan la etiqueta ECO de la DGT.

Entre las posibilidades planteadas está una variante adaptada a GLP, especialmente interesante en un vehículo de estas características porque también permitiría reducir el coste por kilómetro, y una futura electrificación mediante un sistema microhíbrido de 48 voltios.

Galloper Gredos | Galloper

Galloper parece ir mucho más en serio de lo que pensábamos

El proyecto también empieza a despejar otra de las grandes dudas que rodean el nacimiento de una marca: la posventa. Galloper ya dispone de más de 40 puntos de venta y pretende seguir ampliando su red, además de acompañar sus coches con una garantía ampliable y una estructura específica de servicio y recambios.

Las primeras unidades ya están en España y el inicio de las operaciones está previsto para octubre. Galloper difícilmente tendrá como objetivo competir en volumen con las grandes marcas. Pero quizá tampoco lo necesite. Su oportunidad puede estar precisamente en ofrecer algo que cada vez cuesta más encontrar: un 4x4 relativamente sencillo, robusto, capaz de trabajar fuera del asfalto y sin necesidad de pagar precios propios de un todoterreno premium.