Conociendo al Volkswagen ID. Polo, o el Polo eléctrico que nace para ser referencia

Cuando se cumplían nada más y nada menos que 50 años del nacimiento de un icono, el Polo, Volkswagen decidía cambiar por completo el rumbo de este modelo, del que se han vendido más de 20 millones de unidades en seis generaciones.

Quizás, la idea es aprovechar la consolidación del Polo como uno de los modelos más exitosos de su clase, para reconvertirlo en uno de los más demandados en la electrificación actual.

Sí, el Volkswagen Polo ahora es 100% eléctrico. Pero es el mismo Polo de siempre, el que durante esos más de 50 años ha llamado la atención por su tamaño, diseño, versatilidad y mucha tecnología para su segmento. Ahora se llama ID. Polo y nos hemos venido a Hamburgo para conocerlo.

En el exterior vemos claramente un Polo, pero con diferentes detalles, como una nueva firma lumínica LED en el frontal, o el logotipo de Volkswagen iluminado. Detrás luce una apariencia muy retro, pero adornada por unas nuevas ópticas LED, que le quedan como anillo al dedo.

Con 4,05 metros de largo y 1,82 de ancho, su tamaño es más o menos comparable con el Polo actual, pero la distancia entre ejes ha crecido hasta los 2,60 metros, por lo que, en teoría, gozaremos de más espacio en su interior. De sobra para cinco pasajeros y su equipaje con 441 litros de capacidad.

Cuando accedes al habitáculo, ves el futuro. Un salto enorme en calidad, con un volante multifunción completamente nuevo que mantiene los botones físicos para un mejor acceso a todo lo importante. El cuadro de instrumentos, de 10,25 pulgadas, es más digital que nunca, y la pantalla de infoentretenimiento táctil es de 13 pulgadas, única en el segmento.

Tiene una cosa curiosa y es su modo Retro, donde la pantalla se reinventa con vistas del cuadro de mandos del Golf de primera generación. Proyectando animaciones con una especie de movimiento de cintas de casete.

Tiene tres potencias a elegir, entre 116, 135 ó 211 CV, y dos tamaños de batería de 37 ó 52 kWh. La autonomía total del ID. Polo puede alcanzar los de 450 kilómetros, una cifra muy respetable para su segmento.

Y como no podía ser de otra manera, también habrá variante GTI, con 226 CV. Vemos una estética que cambia frente a la versión convencional, con unas tomas de aire más grandes en el frontal, unos faldones más marcados en el lateral o este difusor más deportivo junto a un alerón más prominente en la trasera.

Dentro luce un aspecto mucho más deportivo, con unos asientos más envolventes y un volante con una línea roja, centrada en la parte superior. Todo con un ambiente digital preparado para el futuro.

El ID. Polo GTI lleva el ADN deportivo de siempre a la era eléctrica: chasis afinado al milímetro, suspensiones deportivas y diferencial electrónico delantero eVAQ que optimiza la tracción en cada curva. Todo ello combinado con esos 226 CV de pura adrenalina.

Ambas variantes tampoco podrían dejar atrás un amplio equipamiento tecnológico. Destacan características propias de segmentos superiores, como el asistente de viaje, el asistente de aparcamiento, o la visión 360 grados.

El Volkswagen ID. Polo llega pisando muy fuerte. Aterriza con un corazón eléctrico, perfecto para los trayectos de la vida diaria y también para hacer alguna que otra escapada gracias a su buena autonomía.

La guinda del pastel la da el GTi, y todo lo que conlleva esas siglas míticas. Sin duda, uno de los lanzamientos más interesantes de este año.