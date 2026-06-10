La tercera generación del Audi Q7 abre pedidos en España en junio

Audi abrirá los pedidos en España de la tercera generación del SUV Q7 a finales de este junio, con el inicio de las entregas en septiembre, en una nueva versión que ofrece un motor diésel V6 de tres litros en dos versiones de potencia, con 220 kW (299 CV) y 630 Nm de par, o 180 kW (245 CV) y 500 Nm, y que tiene un precio de partida de 95.300 euros.

La potencia proviene de un motor diésel V6 de 3,0 litros que desarrolla 220 kW (299 CV) o 180 kW (245 CV), equipado con tecnología MHEV plus, que incluye un generador integrado en el sistema de propulsión que aporta puntualmente hasta 18 kW (24 CV) de potencia adicional. Un compresor eléctrico EPC también proporciona un gran rendimiento en el arranque.

Audi Q7 | Audi

En su configuración más avanzada este sistema ofrece una tracción mejorada y una respuesta de la dirección sin esfuerzo, además de una de conducción más ágil y estable y un manejo especialmente preciso incluso en situaciones de cambios de carga rápidos. La suspensión de muelles de acero de serie garantiza una experiencia de conducción superior.

Opcionalmente, la suspensión neumática adaptativa o la suspensión neumática adaptativa deportiva con amortiguación controlada hacen que el Q7 sea aún más ágil y versátil.

Un interior amplio y más business que nunca

En el interior, los pasajeros se encuentran con un amplio habitáculo. La configuración de serie es con cinco plazas. Por primera vez, también están disponibles como opción dos asientos individuales en la segunda fila que, junto con los dos asientos de la tercera fila, permiten una configuración de seis plazas que refuerza la sensación de clase business y el confort.

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La popular configuración de siete plazas también sigue estando disponible como opción, lo que permite instalar tres sillas infantiles. Todos los asientos son regulables eléctricamente.

Otro punto destacado en el nivel de acabado superior es el gran techo panorámico iluminado con opacidad regulable. La luz que inunda el habitáculo realza la sensación de amplitud en las tres filas de asientos. Un mecanismo de nuevo desarrollo permite una estructura de techo más delgada, lo que proporciona más espacio para la cabeza tanto delante como detrás.

Diseño exterior llamativo y musculoso

La tercera generación del Audi Q7 conserva su diseño musculoso. Los cuatro aros característicos de Audi, junto con el capó, se sitúan notablemente más altos, lo que hace que la parte delantera del SUV parezca más grande.

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El exterior del nuevo Q7 destaca aún más por sus característicos blisters, que emergen de los hombros y se estrechan hacia un distintivo pilar D en la parte trasera. El pilar D es ahora más vertical, lo que da como resultado una línea de techo casi horizontal que ofrece más espacio para la cabeza y más espacio interior.

El Audi Q7 se ofrece en diferentes versiones en función del acabado. La versión de acceso es la Advanced, que ya incluye un amplio equipamiento funcional y de seguridad de serie. Para quienes buscan una estética más dinámica están disponibles los acabados opcionales S line y Black line, que aportan un carácter más deportivo y una imagen exterior más exclusiva, como por ejemplo la parrilla frontal iluminada.

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Mejores luces, más seguridad

De su lado, la iluminación desempeña un papel especial en el diseño del nuevo Q7. Los faros Matrix LED digitales opcionales con módulos micro-LED se basan en una tecnología capaz de proyectar directamente patrones de luz de alta resolución, lo que abre numerosas posibilidades para la distribución adaptativa de la luz y los sistemas de asistencia.

En la parte trasera las luces OLED digitales de tercera generación cuentan con iluminación de comunicación y una firma lumínica digital activa. El Audi Q7 ofrece hasta ocho firmas lumínicas digitales para las luces traseras y los faros delanteros. Los paneles OLED digitales, con más segmentos que en generaciones anteriores, permiten tridimensionales. diseños cautivadores con efectos.

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En la nueva familia Q7, Audi está integrando las funciones de iluminación de forma mucho más estrecha con las funciones de asistencia al conductor. Con las luces de guiado de carril u orientación, por ejemplo, la información importante de los sistemas de asistencia se muestra directamente delante del vehículo en el campo de visión del conductor, con una referencia visual directa al entorno.

Estas funciones de iluminación contribuyen así a aumentar la seguridad en la conducción. Los nuevos intermitentes avanzados son otra primicia. Por la noche se proyecta un intermitente estilizado en el suelo sincronizado con las señales de los intermitentes dinámicos delanteros y traseros. Esto alerta rápidamente a otros usuarios de la vía pública, como por ejemplo los ciclistas, de un cambio de carril o un giro.

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El nuevo modelo también ofrece diversas funciones de asistencia a la conducción, como el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda al conductor con la aceleración, el frenado, el mantenimiento de la velocidad y la distancia, así como con el mantenimiento del carril.

Finalmente, la función de aparcamiento entrenado permite a los clientes enseñar al Audi Q7 maniobras de aparcamiento individuales. El nuevo asistente de marcha atrás ayuda, por ejemplo, al salir marcha atrás de una calle sin salida.