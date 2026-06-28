Conocemos al nuevo Skoda Peaq: el eléctrico más grande, tecnológico y eficiente de la gama SUV de la marca

En el Salón de Múnich de 2022, Skoda mostró un prototipo que adelantaba la llegada de su futuro SUV de grandes dimensiones 100% eléctrico, el Vision 7S, que además también mostraba el nuevo lenguaje de diseño que llevarían sus nuevos modelos a partir de 2026.

Este es el Skoda Peaq, el nuevo buque insignia eléctrico de la marca, que se presenta como el modelo más grande de su gama hasta la fecha, con la posibilidad de albergar hasta siete ocupantes en su interior.

El Skoda Peaq mide unos 4,9 metros de largo y 1,7 metros de alto. Proporciones que se catalogan en la cúspide del segmento D, con una estética a estrenar bajo el nuevo lenguaje de diseño “Modern Solid”.

Esta apariencia se caracteriza, entre otros elementos, por su frontal Tech-Deck Face, en negro brillante e iluminado, con finas lamas verticales y retroiluminación LED.

Hablando de luces, incorpora la nueva generación de faros matriciales con 18 segmentos luminosos, para garantizar una perfecta visión en cualquier condición.

De lateral, sus casi 3 metros de batalla prometen un interior muy espacioso, asentado sobre unas nuevas llantas de hasta 21 pulgadas. Detrás, un gran portón con ópticas minimalistas y tecnología LED.

Como en la mayoría de los coches de hasta siete plazas, el maletero es muy generoso. En la versión de cinco plazas tenemos hasta 1.010 litros disponibles para llevar la casa a cuestas.

En la de siete plazas, con todas las filas disponibles, tenemos hasta 299 litros, perfecto para varias maletas de mano.

Y por si no fuera suficiente, tenemos otros 37 litros disponibles en el maletero delantero. Aquí por ejemplo podríamos llevar los cables de carga y alguna mochila.

Una vez guardado todo el equipaje nos montamos en su interior, que nos da la bienvenida con una atmósfera muy moderna y tecnológica.

Cuenta con opciones interiores que prescinden por completo de materiales de origen animal, empleando soluciones sostenibles que integran más de 50 kg de materiales reciclados.

Como viene siendo costumbre en Skoda, puede equipar asientos con certificación AGR, con función masaje para hacer de tus viajes una experiencia más relajante.

Relax y confort que se unen a un ambiente tecnológico, con un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas y un nuevo sistema de infoentretenimiento que se controla con esta nueva pantalla vertical de 13,6 pulgadas.

El Skoda Peaq estará disponible con dos motorizaciones, llamadas 90 y 90X, está última con tracción total, con potencias entre los 286 y 299 CV. Las versiones tope de gama superarán los 600 km de autonomía con una sola carga, pudiendo recargar del 10 al 80% en menos de 30 minutos.

Skoda ha hecho todo a lo grande con el nuevo Peaq. Es su SUV más grande dentro de su gama, también es el más tecnológico y, además, el que más autonomía tiene. ¿Estamos delante de uno de los coches eléctricos familiares definitivos?