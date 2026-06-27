‘VIGO’ y ‘MAGE’, los nuevos SUV electrificados de Dongfeng, con precios desde 29.000 euros

Dongfeng España ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos modelos, el SUV 100% eléctrico 'VIGO' y el híbrido enchufable 'MAGE' PHEV, con motivo de su segundo aniversario en el mercado español, reforzando así una gama completamente electrificada que ya incluía el urbano eléctrico 'BOX'.

La compañía ha señalado que ambos vehículos estarán disponibles para reserva a partir de julio en la red comercial de la marca, mientras que las primeras entregas están previstas para finales de agosto. La incorporación de estos modelos permitirá a Dongfeng ampliar su presencia en el mercado nacional y dirigirse a nuevos perfiles de clientes.

Un SUV urbano y un híbrido enchufable con hasta 1.000 km de autonomía

En concreto, el Dongfeng VIGO es un SUV eléctrico del segmento C equipado con un motor de 120 kW (163 CV) y una batería LFP de 51,87 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 340 kilómetros según el ciclo WLTP.

Dongfeng VIGO | Dongfeng

Su precio de partida será de 29.990 euros, sin incluir descuentos, promociones ni ayudas públicas. Además, admitirá carga rápida en corriente continua, con la que puede recuperar del 30% al 80% de la batería en 18 minutos.

Dongfeng VIGO | Dongfeng

Por su parte, el Dongfeng MAGE PHEV representa la entrada de la marca en el segmento híbrido enchufable en España. El vehículo combina un motor de gasolina turboalimentado de 110 kW (150 CV) con un propulsor eléctrico de 88 kW (120 CV), alcanzando una potencia conjunta de 220 kW (299 CV).

Dongfeng MAGE | Dongfeng

Gracias a una batería de 17 kWh, puede recorrer hasta 81 kilómetros en modo completamente eléctrico y superar los 1.000 kilómetros de autonomía total. Su precio de venta al público será de 31.990 euros, sin incluir ayudas o campañas comerciales.

Dongfeng MAGE | Dongfeng

La firma ha destacado asimismo su estrategia de posventa en España, que contempla una garantía de siete años o 300.000 kilómetros para el vehículo y de diez años sin límite de kilometraje para el sistema de propulsión electrificada.

Además, la entidad dispone de un almacén logístico de recambios en España que permite suministrar piezas a la red oficial en plazos de entre 24 y 48 horas en caso de algún tipo de reparación, así como una red comercial formada por 23 puntos de venta en España.