Conocemos al nuevo Serie 7: el buque insignia de BMW mantiene intacta su vitola de líder en berlinas de representación

Corría 1977 y en BMW descubrían las entrañas de su nueva berlina de lujo. Querían que el mundo viese su tecnología de última generación: sistema “check control” de verificación, asientos regulables eléctricos, motores con inyección electrónica, dirección asistida sensible a la velocidad, suspensión independiente en las cuatro ruedas...

Han pasado casi cincuenta años de aquello y esa filosofía sigue intacta. Y es que la serie 7 de BMW es una de las representaciones del lujo y la innovación bajo el mismo techo. Y esta generación pretende seguir siendo el buque insignia de la marca.

Interior nuevo BMW Serie 7 | Centímetros Cúbicos

Contando con una gama de motores que incluye híbridos enchufables, de combustión microhíbridos y eléctricos, con más de 700 km de autonomía eléctrica, gracias a sus baterías de sexta generación.

Así es la identidad de los nuevos coches de lujo de BMW: faros minimalistas, parrilla futurista con sistemas de iluminación LED con el contorno luminoso para resaltar los riñones… Con una vista lateral de superficies limpias y la parte trasera con luces rediseñadas.

El interior ofrece materiales de alta calidad, diseño minimalista e iluminación envolvente. También tiene la tira panorámica BMW Panoramic con toda la información y la nueva pantalla para los pasajeros de atrás.

Interior BMW Serie 7 | Centímetros Cúbicos

Viajar o desplazarte detrás se convierte en una experiencia cinematográfica móvil con pantalla de 31,3 pulgadas, con un equipo de sonido… también de cine.

Y con sistemas de última tecnología para circular y crear una interacción fluida entre humano y máquina, asistentes a la conducción Nivel 2 con los que se puede circular de forma autónoma por autopistas y autovías o sistemas de aparcamiento con Inteligencia Artificial.

La combinación de lujo, tecnología avanzada y eficiencia energética define a la nueva Serie 7 como referente en su segmento.

BMW Serie 7 | Centímetros Cúbicos

Porque BMW apuesta por la sostenibilidad en el diseño y en la producción, con sus nuevas baterías con menor huella de carbono, llantas de aluminio reciclado y energías renovables. Todas las variantes de la nueva Serie 7, se lanzarán a la vez porque empiezan a fabricarse el mes de julio.

La producción tendrá lugar en la planta de BMW en Dingolfing, Alemania, centrada en energías renovables, con instalaciones fotovoltaicas y calefacción de biomasa. Una planta adaptada a los tiempos que corren, como los modelos de la “Neue Klasse” de BMW.