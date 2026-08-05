Audi abre los pedidos del Q9, el SUV más grande de su historia

Audi abre esta semana los pedidos del nuevo Q9, el nuevo SUV de la marca alemana que destaca por ser el de mayores dimensiones hasta la fecha y cuyas entregas comenzarán en noviembre, con un precio de partida de 126.090 euros en su versión de acceso Advanced.

Audi Q9 | Audi

El nuevo modelo, fabricado en Bratislava (Eslovaquia) tendrá, en el momento del lanzamiento, un motor diésel V6 de 220 kW (299 CV) y 630 Nm de par máximo. El V6 TDI utiliza un sistema MHEV plus compuesto por un generador integrado en el sistema de propulsión optimizado para el Q9, un alternador-motor de arranque accionado por correa y una batería de fosfato de hierro y litio.

El generador proporciona hasta 370 Nm de par y 18 kW (24 CV) de potencia al iniciar la marcha o al acelerar, por ejemplo, en maniobras de adelantamiento.

Audi Q9 | Audi

Con unas dimensiones de 5,31 metros de longitud, 2,21 metros de anchura y 1,81 metros de altura, y una distancia entre ejes de 3,14 metros, es el Audi más grande de la historia. Las llantas de aleación de hasta 23 pulgadas realzan la presencia del nuevo Q9, mientras que elementos de diseño como los rieles del techo, el pronunciado voladizo trasero y el habitáculo elevado acentúan la funcionalidad y las generosas proporciones del SUV.

La avanzada tecnología de iluminación contribuye a la imponente presencia del Q9, incluyendo como primicia mundial las luces traseras OLED digitales de tercera generación. Los paneles OLED digitales exteriores están curvados en tres dimensiones gracias a un cristal ultrafino.