Tras la autorización de la DGT, España se prepara para los primeros coches autónomos de nivel 4 con pasajeros en España

La conducción autónoma empieza a dar sus primeros pasos reales en las calles españolas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha concedido a WeRide, Uber y Avomo, la división de vehículos autónomos de Grupo Moove Cars, la primera autorización nacional para preparar la circulación de vehículos autónomos de pasajeros de nivel 4 por vías públicas.

El permiso, desarrollado en colaboración con la Comunidad de Madrid, permite comenzar los trabajos necesarios para poner en marcha el futuro servicio, entre ellos la elaboración de mapas, la validación de recorridos y las pruebas de operatividad.

La intención de las compañías es que el servicio comercial pueda comenzar a finales de 2026, siempre que se completen los preparativos y se cumplan los requisitos operativos y regulatorios pendientes.

Veinte vehículos autónomos para empezar

El despliegue inicial contempla 20 vehículos equipados con el sistema de conducción autónoma de WeRide, que circularán por distintas zonas de alta demanda de la Comunidad de Madrid. Durante esta primera etapa habrá un especialista a bordo para supervisar la operación.

Se trata de un paso previo a un escenario en el que estos vehículos puedan prestar servicios de transporte de pasajeros sin que sea necesaria la intervención constante de un conductor.

El nivel 4 de automatización permite al vehículo asumir la conducción dentro de unas condiciones y áreas de operación determinadas, aunque el despliegue estará sujeto a las condiciones establecidas por la autorización.

La iniciativa también supone la entrada conjunta de WeRide y Uber en el mercado español. Madrid será la cuarta ciudad incluida en la alianza internacional entre ambas compañías, que contempla llegar a 15 ciudades y desplegar decenas de miles de vehículos autónomos en vías públicas a escala global.

El primer WeRide GXR homologado en la UE

El proyecto tiene además una segunda dimensión regulatoria. El vehículo autónomo GXR de WeRide obtiene con este proceso su primera homologación nacional en la Unión Europea, un paso que puede facilitar su futura certificación y comercialización en otros mercados europeos.

Para Uber y WeRide, España se convierte así en uno de los primeros escenarios europeos para poner en marcha un servicio de transporte autónomo. La compañía tecnológica china considera Madrid una pieza relevante de su expansión por Europa, mientras que Uber pretende utilizar este despliegue como punto de partida para futuras operaciones de movilidad autónoma en el continente.

Por ahora, los 20 vehículos iniciales y las pruebas que se desarrollen durante los próximos meses serán los encargados de comprobar cómo funciona esta tecnología en condiciones reales de tráfico antes de que llegue la siguiente fase: llevar pasajeros en un servicio comercial de transporte autónomo.