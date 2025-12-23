Lepas lanzará los modelos L8, L4 y L6 en su llegada a España en 2026

La compañía se unirá a las actuales marcas chinas en el mercado nacional como Xpeng, Dongfeng, MG o BYD, entre otras. Lepas nace como una nueva marca y con una visión clara: "combinar diseño elegante, tecnología inteligente y valor emocional, orientados a familias modernas y a estilos de vida urbanos", destaca la marca.

"Lepas nace con una idea muy clara: no crear coches para seguir tendencias, sino para encajar de forma natural en la vida real de las personas. Para nosotros, la elegancia se siente, no se explica", ha explicado el 'country director' de Lepas Spain, Brian Yu.

"Una de las fortalezas del Grupo Chery es su capacidad para desarrollar marcas con identidades diferenciadas. La llegada de LEPAS a España amplía ese ecosistema y permite cubrir nuevos perfiles de cliente de forma complementaria a otras firmas del grupo presentes en el mercado", ha afirmado el consejero delegado de Omoda Motors Spain, Andrew Li.

Con ello, Lepas se posicionará en un nivel superior a Omoda y Jaecoo, como una especie de marca 'premium' compitiendo con marcas como Range Rover, Ford, Lexus o Denza junto con una apuesta por la electrificación. Mientras que el L8 será híbrido enchufable, los siguientes modelos L4 y L6 tendrán motorización 100% eléctrica.

Lepas L8 | Lepas

Lepas L8, el primer modelo de la marca en Europa

El L8 es un SUV de 4,69 metros de largo que se introducirá dentro del segmento D-SUV premium, con una motorización híbrida enchufable con un consumo de 4.2 l/100 km en modo batería agotada y una autonomía total superior a 1.300 km.

En apariencia y en su interior, heredará muchos datos técnicos de los Jaecoo 7 PHEV, y EBRO s700 PHEV. Sobre todo en el exterior, presenta bastantes similitudes con el modelo de la marca española con sus faros LED achatados, la amplia parrilla en el centro y las salidas de aire hacia los radiadores debajo de los faros. De igual manera, copia sus líneas fluidas en las puertas y la barra LED de las luces traseras de un solo trazo.

En su interior, contará con un estilo más cercano al Jaecoo 7 con la pantalla vertical unida a la consola central. Los asientos presentarán modos de masaje y ventilación, bandejas plegables y un sistema de sonido de alta calidad. Además, dispondrá de las mejores capacidades tecnológicas del grupo Chery, con la introducción de más de 20 ayudas a la conducción junto con el asistente de aparcamiento automático y de aparcamiento remoto.