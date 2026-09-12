Los coches eléctricos revolucionan la segunda mano: compra maestra por depreciación

¿Quieres comprar coche de ocasión? ¡Atento porque los eléctricos han reventado el mercado de segunda mano y son más baratos que los de combustión!

Según un estudio de CarGurus, en marcas como Skoda, Mazda, Jaguar, Volkswagen o Renault los usados eléctricos valen menos. Un Mazda MX-30 eléctrico de 2021 cuesta unos catorce mil setecientos euros, un 28% más barato que su versión de gasolina. Con el modelo de 2024 pasa igual: veintitrés mil setecientos euros el eléctrico frente a treinta y un mil doscientos euros del motor térmico.

Ocurre lo mismo al comparar el Jaguar I-Pace con el F-Pace o el Skoda Enyaq con el Kodiaq. Además, el Renault Zoe de 2021 es un 16% más económico que un Clio. A esto se suma que tienen un 18% menos de kilómetros, más autonomía y mejores costes de funcionamiento.

Los datos demuestran que dar el paso al vehículo eléctrico usado permite ahorrar miles de euros respecto a un gasolina o diésel.