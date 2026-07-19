Conocemos el nuevo Leapmotor B05: un compacto eléctrico que llega con vocación de best-seller

Leapmotor no buscaba aterrizar en nuestro país sin más. El fabricante chino de Stellantis quiere entrar con fuerza y con productos asequibles y atractivos para conquistar directamente a un público joven. Coches como el nuevo B05, un compacto eléctrico que llega con vocación de best-seller.

Las líneas del Leapmotor B05 están inspiradas en un coupé. Vemos una silueta limpia en la que destacan sus puertas sin marco, tiradores ocultos, su firma luminosa en forma de cuchilla en el frontal, o su barra de luces trasera que abarca todo el ancho. También sus llantas de aleación de 19 pulgadas, que no solo favorecen la imagen, sino también la aerodinámica de este compacto, igual que la rejilla frontal activa, las cortinas de aire delanteras y deflectores laterales optimizados. Porque aquí, como en los coches buenos, el diseño sí responde a la función.

Leapmotor B05 | Centímetros Cúbicos

En el interior pasa lo mismo. Hay mucho espacio y bien aprovechado, con un habitáculo amplio, bien presentado y práctico. Llaman la atención los materiales, incluida la tapicería de cuero ecológico, sintético, con asientos calefactables y un maletero de 345 litros, ampliable hasta 1.400 si abates los asientos. Sin olvidarnos del techo panorámico y su gran pantalla central flotante de 14,6 pulgadas, con conectividad para tu móvil.

Lo primero que llama la atención nada más ponerse al volante del Leapmotor B05 es su dinamismo y agilidad, esa que caracteriza a los modelos compactos de siempre. Porque, como buen eléctrico, tiene una respuesta rápida propia de los modelos de su tamaño. Ya que no es un SUV; es un compacto.

Y eso mola porque vas más bajo y el coche es más eficiente y prestacional. Vamos, que corre más y gasta menos, y eso para un eléctrico es el mejor regalo.

Leapmotor B05 | Centímetros Cúbicos

Su terreno favorito son los tramos sinuosos, las curvas, cuantas más, mejor. Porque el tamaño manda y el chasis está bien puesto a punto. A eso se suma una dirección precisa y un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

Y vira muy plano, con aplomo, lo que le hace ser divertido y rápido, de esos coches ágiles que te permiten pasarlo bien al volante en cuanto lo coges.

En esto participa activamente su propulsor 100% eléctrico, el único a elegir, que te da hasta 218 CV. Pero lo que sí se puede elegir es la batería. Porque hay dos, una de 56,2 kWh, que te dará una autonomía de hasta 401 kilómetros, o la de 67,1 kWh, con una autonomía homologada de hasta 482.

Ambas son una buena opción para el día a día. Pero si lo que quieres es viajar, yo me que quedo con la grande. Porque en los eléctricos, la autonomía manda siempre, incluso en un compacto como este, que con 4,43 metros de largo y mucho espacio, te sirve de coche único.

Leapmotor B05 | Centímetros Cúbicos

Sobre todo, porque el Leapmotor B05 te permite realizar cargas rápidas del 30 al 80% en aproximadamente 17 minutos. Y puede utilizar cargadores de 800 voltios. A esto se suma una carga completa que puede ser de solamente tres horas, dependiendo del cargador o el wallbox que uses.

Y también está a la última en seguridad pasiva y activa, con ADAS más que suficientes para competir con sus rivales más directos. Como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia o la cámara de visión 360 grados.

Si buscas un eléctrico dinámico, amplio, tecnológico, con un diseño moderno y capaz de adaptarse al día a día, el nuevo Leapmotor B05 es una interesante opción. A mí me gusta sobre todo porque es un compacto, que son más eficientes y divertidos.

Así que, está claro que a los gallos de este segmento les ha salido un rival duro de pelar, sobre todo porque llega con un precio cañón.