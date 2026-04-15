Volvo desafía el mercado de coches eléctricos con el nuevo SUV EX60, de 810 kilómetros de autonomía

Fabricado en Gotemburgo (Suecia), en la nueva plataforma SPA 3, el EX60 incorpora una batería de 800V y cuenta con unas dimensiones de 4,8 metros de largo y 2,97 metros de distancia con los ejes, al tiempo que tiene las baterías integradas en el chasis del vehículo, dando más estabilidad al vehículo y un menor peso.

El EX60 se puede adquirir con tres variantes de propulsión distintas y dos acabados (Plus y Ultra). La variante P12 AWD Electric ofrece una autonomía de hasta 810 km, mientras que la variante P10 AWD Electric alcanza una autonomía de hasta 660 km. La variante P6 Electric con tracción trasera ofrece hasta 611 km de autonomía.

Volvo EX60 | EP

El EX60 ya se puede pedir en mercados europeos, y estará disponible para pedidos en EE.UU. a finales de primavera. La producción comenzará en primavera en la fabrica de Volvo Cars de Suecia.Las variantes P6 y P10 (disponibles desde 64.900 y 67.925 euros, sin descuentos) empezarán a entregarse a los clientes este verano, la variante P12 empezará a entregarse poco tiempo después, disponible desde 73.975 euros sin descuentos.

"En total, el EX60 está disponible en siete versiones atractivas que se adecuan a todas las necesidades y todos los estilos de vida", ha destacado Volvo, que ofrece el modelo en hasta nueve colores de carrocería.

Volvo anunció a principios de marzo un incremento de sus volúmenes de producción del EX60 para 2026 en vista de la fuerte demanda del vehículo. En España, la previsión es de vender al menos 1.000 unidades este mismo año.

"Este nuevo modelo supone la verdadera transformación hacia lo que quiere el cliente, al que queremos demostrarle que es posible sentirse cómodo, seguro y ahorrar dinero al mismo tiempo, ha afirmado el consejero delegado de Volvo Cars en España, José María Galofré.

Volvo EX60 | Volvo

Un nuevo cinturón de mayor seguridad

Entre las novedades, el nuevo EX60 incorpora el cinturón de seguridad multiadaptativo de Volvo Cars, una innovación en materia de seguridad que ha recibido varios premios y pionera en el mundo. Este cinturón permite ofrecer una protección más inteligente y personalizada en la fila delantera.

"Hablar de Volvo es hablar de seguridad", han señalado desde la firma sueca durante la presentación del vehículo en España a los medios de comunicación. Gracias a HuginCore, el EX60 alcanza nuevas cotas de seguridad, ya que evalúa constantemente todo lo que rodea al vehículo a través de sus numerosos sensores. El resultado es un vehículo con un conocimiento claro y preciso de su entorno inmediato.

El elevado número de cámaras le permite contar con asistencia avanzada cuando se da la salida involuntaria o intencionada del vehículo del carril, así como conocer el estado en el que se encuentra el conductor.

Diseño escandinavo con propósito

En términos de diseño, el EX60 combina un exterior elegante, con puertas sin marco o tiradores en forma de aleta de tiburón, con materiales naturales de alta gama en el interior que proporcionan a los clientes un espacio "sereno, refinado y versátil" con un sistema de almacenamiento inteligente.

El EX60 es, hasta la fecha, el vehículo eléctrico de Volvo en el que se ha utilizado un mayor porcentaje de materiales reciclados, incluido un 49% de aluminio reciclado y un 30% de metales reciclados en las celdas de la batería.

El frontal bajo, la línea del techo descendente y los laterales entallados aumentan la eficiencia aerodinámica global. Como resultado, el EX60 tiene un coeficiente aerodinámico de 0,26, lo que contribuye a su autonomía. Respecto a las ruedas, el nuevo SUV contará con opciones de llantas de entre 20 y 22 pulgadas, según el tipo de acabado.

En el interior el EX60 destaca por su versatilidad y practicidad. La gran distancia entre ejes y el suelo plano crean mucho más espacio para las piernas en la parte trasera, así como un espacio de carga de gran tamaño y diversos espacios de almacenamiento inteligentes para objetos personales.

Volvo EX60 | Volvo

También en el interior destacan el techo electrocrómico, que da luz al habitáculo en momentos más oscuros y crea efecto sombreado para reducir los rayos del sol en días de mucha luminosidad, y dos pantallas de 11,4 y 15,4 pulgadas, así como climatizadores en tres zonas independientes.

En materia de almacenamiento, el EX60 ofrece cerca de 650 litros de capacidad de maletero (en los que se incluye un maletero extra delantero de 58 litros).

Por primera vez en un vehículo Volvo, este sistema también incluye altavoces en los reposacabezas de los cuatro asientos principales. El EX60 será el primer Volvo con servicio Apple Music preinstalado con Dolby Atmos.

Asimismo, el EX60 es el vehículo más inteligente de Volvo Cars hasta la fecha. Entre otros, incorpora la última versión de HuginCore, el sistema central de Volvo Cars que dota al vehículo de la capacidad de pensar, procesar y actuar.

Además, es el primer vehículo Volvo que sale al mercado con Gemini, el nuevo asistente de IA de Google. Gemini está sumamente integrado en el vehículo y permite mantener conversaciones naturales y personalizadas sin necesidad de recordar comandos específicos.