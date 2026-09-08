BMW X5: regreso al pasado con un V10 y al futuro con su inesperada nueva generación

BMW y la firma de moda Kith vuelven a colaborar con un proyecto que enfrenta dos momentos muy diferentes en la historia del X5.

BMW X5 by Kith | BMW

Por un lado, un E53 del año 2000 completamente restaurado y equipado con un motor V10 de 5,0 litros y cambio manual.

Motor V10 del BMW X5 by Kith | BMW

Por otro, la quinta generación del SUV, que llegará como modelo 2027 y estrena una carrocería completamente nueva.

BMW X5 2027 | BMW

La preparación de la primera generación parte de un BMW X5 E53 acabado en Titanium Silver Metallic.

BMW X5 2027 | BMW

El proyecto, diseñado por Ronnie Fieg, fundador de Kith, ha requerido más de un año de trabajo y una restauración integral de la unidad.

BMW X5 E53 KITH | BMW

La principal modificación se encuentra bajo el capó. El motor original ha dejado paso a un V10 S85 de 5,0 litros, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

BMW X5 E53 KITH | BMW

El sistema de tracción integral de fábrica se mantiene. Para adaptar el chasis al nuevo conjunto mecánico se han instalado un sistema de escape específico, frenos BMW M Sport y una suspensión recalibrada.

BMW X5 E53 KITH | BMW

El habitáculo también ha sido modificado. Los asientos y diferentes elementos están tapizados en cuero negro con el monograma de Kith y se han añadido detalles identificativos de la colaboración en el cuadro de instrumentos.

BMW X5 E53 KITH | BMW X5

Del E53 a la quinta generación

El otro protagonista de la colaboración es el BMW X5 de 2027, que supone la quinta generación del SUV.

BMW X5 E53 KITH | BMW

El nuevo X5 una nueva interpretación del diseño exterior, con superficies más limpias y una carrocería en la que las manillas y otros elementos quedan integrados en el conjunto.

Entre los rasgos más visibles están los nuevos grupos ópticos delanteros con el característico motivo de doble X y una parrilla frontal iluminada.

BMW X5 E53 KITH | BMW

El techo adopta una línea descendente y el interior incorpora un puesto de conducción orientado al conductor, un techo panorámico y una pantalla específica para el acompañante, además de la pantalla central.

BMW X5 2027 | BMW

También cambia la iluminación ambiental, que recorre el salpicadero y las puertas de lado a lado y puede personalizarse.

BMW X5 2027 | BMW

En el apartado mecánico, este X5 utiliza una evolución del motor de seis cilindros en línea B58, asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios.

BMW X5 2027 | BMW

BMW asegura que esta actualización incrementa tanto la potencia como el par respecto al motor anterior, aunque en la información de la colaboración con Kith no se concretan las cifras definitivas.

Un X5 moderno inspirado en el primero

BMW X5 2027 | BMW

La unidad creada por Kith toma como referencia directa al E53. Su carrocería está pintada en Frozen Titanium Silver, una reinterpretación del Titanium Silver Metallic utilizado en el X5 de primera generación.

BMW X5 2027 | BMW

Los elementos específicos incluyen logotipos de Kith en las aletas y el portón trasero, además de un interior de cuero negro con el monograma de la firma y bordados K&K Crest en el reposabrazos trasero.

BMW X5 2027 | BMW

El equipamiento se completa con asientos delanteros BMW M Carbon Sport y llantas de 23 pulgadas.

La colaboración resume así dos etapas muy distintas del X5: el E53 que abrió la trayectoria del modelo como SUV de BMW y la quinta generación, que introduce una nueva carrocería y una evolución de su tecnología.

Gama BMW | BMW

Entre ambos, además, hay una conexión mecánica poco habitual: un X5 de 2000 convertido para utilizar uno de los V10 más conocidos de BMW, con cambio manual y tracción total.