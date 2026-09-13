Hace 15 años desconfiábamos de la seguridad de los coches chinos. Ahora tres de ellos acaban de superar una de las pruebas más duras de Europa con 5 estrellas

Durante años, una de las mayores dudas alrededor de los coches chinos fue su seguridad. Eran baratos, estaban mejorando rápidamente en diseño y equipamiento, pero todavía existía la sensación de que estaban un paso por detrás de los fabricantes europeos cuando llegaba el momento de enfrentarse a un accidente.

Poco más de 15 años después, el panorama ha cambiado por completo. Tres coches eléctricos chinos acaban de conseguir las cinco estrellas de Euro NCAP bajo los nuevos y más exigentes protocolos de 2026: el GAC Aion UT, el Geely E2 y el Leapmotor B05.

Y no hablamos de una prueba especialmente sencilla. Euro NCAP ha endurecido este año sus criterios para analizar no solo cómo protege un coche a sus ocupantes cuando ya se ha producido el accidente, sino también qué hace para evitarlo, cómo supervisa al conductor y qué ocurre después de una colisión.

Si Volvo te parecía sinónimo de calidad, ojo con Geely: su próximo paso será fabricar en Europa usando sus fábricas | Geely

Los tres coches chinos han conseguido las cinco estrellas

Los resultados de la última ronda de Euro NCAP son especialmente significativos porque los tres modelos chinos analizados han conseguido directamente la máxima calificación.

El GAC Aion UT obtuvo un 66% en conducción segura, un 74% en prevención de accidentes, un 91% en protección durante una colisión y un 88% en seguridad después del accidente.

El Geely E2, conocido como EX2 en algunos mercados, alcanzó un 79% en conducción segura, un 72% en prevención de accidentes, un 86% en protección en caso de choque y un destacado 95% en seguridad postaccidente.

Por último, el Leapmotor B05 consiguió un 66%, 77%, 92% y 89%, respectivamente. Un resultado especialmente relevante teniendo en cuenta que se trata de un compacto eléctrico destinado a competir directamente con algunos de los modelos más importantes del mercado europeo.

Leapmotor, de hecho, ya había demostrado con otros modelos que el bajo precio no tiene por qué estar reñido con la seguridad. El Leapmotor B10 también había logrado anteriormente las cinco estrellas de Euro NCAP.

GAC Aion UT | GAC

El contraste con el Cupra Raval resulta especialmente llamativo

En la misma ronda de pruebas había otro protagonista muy conocido en Europa: el Cupra Raval, el nuevo eléctrico urbano fabricado en Martorell y uno de los coches llamados a convertirse en uno de los modelos eléctricos más importantes del Grupo Volkswagen.

El Raval es uno de los eléctricos más esperados de Cupra, pero en la configuración de seguridad que equipa de serie se ha tenido que conformar con cuatro estrellas.

No significa que sea un coche poco seguro. Todo lo contrario. Consiguió un excelente 91% en protección durante un accidente y un 95% en seguridad postaccidente. Sin embargo, sus resultados fueron inferiores en conducción segura, con un 58%, y en prevención de accidentes, con un 66%.

Con el paquete opcional Safety Pack mejora hasta el 72% y el 77% en esas dos categorías y entonces sí obtiene las cinco estrellas.

Euro NCAP incluso considera preferible que las tecnologías de seguridad activa necesarias para alcanzar la máxima calificación se incluyeran de serie, aunque reconoce que ofrecerlas mediante un paquete opcional permite mantener un precio de acceso más bajo.

Así se fabrica el Cupra Raval: el coche eléctrico barato hecho en España con robots gigantes y una prensa de 81.000 kN | Cupra

Los coches chinos de hoy tienen poco que ver con los de hace 15 años

Probablemente este sea el dato más importante de todos. Euro NCAP recuerda que la seguridad de los coches fabricados en China ha evolucionado de forma radical desde que probó su primer modelo chino en 2010.

Aquellos primeros coches chinos que intentaban llegar a Europa tenían que luchar contra una reputación complicada. Hoy el organismo europeo reconoce que los fabricantes del país están compitiendo directamente con marcas europeas, japonesas y coreanas en uno de los apartados históricamente más importantes para el comprador europeo.

También está aumentando rápidamente su presencia. Los coches chinos ya representaron alrededor del 7% de las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea durante el último año citado por Euro NCAP y, desde 2021, el número de modelos chinos evaluados por la organización se ha multiplicado prácticamente por diez.

No significa que todos los coches chinos sean automáticamente seguros. modelos como el Dongfeng Box han demostrado anteriormente que también existen importantes diferencias entre fabricantes y vehículos.

Pero sí demuestra algo que hace apenas 15 años habría resultado mucho más difícil imaginar: el origen chino de un coche ya no es un argumento suficiente para desconfiar de su seguridad. Y que tres modelos chinos consigan simultáneamente cinco estrellas bajo el protocolo más exigente de Euro NCAP hasta la fecha es probablemente una de las mejores pruebas de ello.