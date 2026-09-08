Esto te da su tope de gama: la versión del Polo eléctrico con el mejor equipamiento

Ya introducido en el mercado, es momento de una merecida entrega de apreciación al nivel de equipamiento que marca la diferencia. Ya has escuchado o leído sobre él. Vamos, que hay que hacer méritos para omitir su incipiente existencia, si en definitiva se trata del sucesor eléctrico del Polo. El Volkswagen ID.Polo ya es una realidad, viene a representar la categoría de urbanos cero emisiones asequibles y tiene ya su gama definida.

Es el ID.Polo Style el tope de gama y su salto de calidad se visualiza ya desde el frontal. A diferencia de los acabados básicos, a este nivel lo identificas rápidamente por su generosa tira LED horizontal que recorre de faro a faro y agrega la iluminación en el logotipo VW. En un segundo orden, esta versión implica una evolución en llantas: en lugar de las de acero de 17 que obtendrías si eligieras la faceta estándar, el Style resalta por sus llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con acabado negro y superficie de torneado brillante.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Si de superficies se trata, una vez en el habitáculo la fila trasera destaca por un tapizado de tela Style, exclusivo para esta versión. El conductor tiene lo suyo y, como parte del equipamiento destinado a su experiencia de conducción, en la parte baja obtiene unos pedales de acero inoxidable con un concepto estético por demás peculiar: el del acelerador lleva el ícono de Play, mientras que el del freno luce el símbolo de pausa.

La ambientación es factor clave. No es lo mismo un ID.Polo Match, que en su interior carece de iluminación adicional, que un ID.Polo Style, que sale de fábrica con iluminación ambiental de 30 colores. ¿Una novedad? El logotipo de la marca que acompaña en el frontal a las luces LED no es el único que se enciende, ya que también lo hace el emblema del volante multifunción.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Este acabado Style no solo cuenta con un esquema de entradas de carga de dispositivos con cables más completo, sino que su principal ventaja en la materia se revela en la zona de la consola central: la interfaz de teléfono móvil Comfort con función de carga inalámbrica. El sistema de cierre y arranque sin llave con bloqueo y desbloqueo a distancia también forma parte de esta variante tope de gama, y a la hora de utilizar los sistemas digitales tienes a disposición el asistente de voz.

El Style también representa un paso avanzado en eficiencia y potencia eléctrica. No solo comienza ofreciendo la batería básica de 37 kWh de 320 km de autonomía aproximados y 135 CV, sino que es compatible con la de 52 kWh, que homologa casi 450 km y envía al eje delantero hasta 211 caballos.

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