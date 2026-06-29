Fiat amplía la gama del 600 recuperando una versión de gasolina desde 20.000 euros

Fiat ha decidido recuperar el motor de gasolina para su famoso 600, su modelo más versátil, diseñado tanto para la carretera como para las vías urbanas, y que ahora regresa a la primera línea del mercado con su nuevo motor Turbo 100, de 100 CV y un par de 250 Nm, ligado a un cambio manual de seis marchas, por un precio en torno a los 20.000 euros.

Con esta nueva versión, Fiat completa la gama multienergía del 600, disponible tanto en versión 100% eléctrica (con autonomía de hasta 400 kilómetros) como en dos opciones híbridas (de 100 CV o 136 CV).

Fiat 600 | Fiat

Ahora, el corazón del 600 Gasolina es el nuevo motor T GEN3 de 100 CV, completamente rediseñado en sus áreas clave para ofrecer mayor eficiencia, mejor capacidad de respuesta y fiabilidad a largo plazo.

Entre las novedades, el Fiat 600 gasolina incorpora nuevos componentes, combinados con una nueva transmisión manual de seis velocidades. Estos avances aportan beneficios concretos en la carretera, como una mayor durabilidad y un menor consumo de aceite.

Fiat 600 | Fiat

Para garantizar la máxima libertad de elección, el nuevo sistema de propulsión térmico estará disponible en todas las versiones, lo que hace que la opción de gasolina sea totalmente accesible en toda la familia 600.

Estas características técnicas permiten una conducción "simple pero divertida", tal y como destaca el equipo de Producto de la firma italiana, con un gran nivel de potencia que le prepara para acelerar al nivel de un modelo 100% eléctrico, gracias, entre otros, a la sincronización avanzada de sus válvulas de baja fricción.

Fiat 600 | Fiat

La accesibilidad es otra de las marcas de la casa italiana, que ofrece una movilidad urbana por un precio inferior a 20.000 euros en cualquiera de sus modelos, desde el pequeño de la familia, el Fiat Topolino, hasta el Fiat Grande Panda.

Versión Sport, más juvenil y reconocible

En este nuevo lanzamiento, Fiat ha optado por una versión Sport, más llamativa, juvenil y reconocible entre sus clientes, que destaca por sus detalles en negro en el interior y su opción bitono en el exterior, a lo que se suman las ruedas con tamaño de 18 llantas, específicamente diseñadas para este modelo.

Fiat 600 | Fiat

El logo exterior de 'Fiat' también ha sido diseñado en letras negras, y los faros traseros han sido oscurecidos, así como los pasos de rueda, en negro brillante, que transmiten una mayor elegancia al modelo.