¿Por qué las adelfas son las plantas que hay en las medianas de las autovías? Tienen una importante función de seguridad

Las adelfas son arbustos que se reconocen fácilmente por sus hojas alargadas y sus flores, que pueden ser blancas, rosas o rojizas. Aunque son habituales en jardines y zonas urbanas, en las autovías españolas se utilizan por un motivo muy distinto al decorativo.

Según explica el portal especializado Circula Seguro, estas plantas cumplen varias funciones relacionadas con la seguridad vial, especialmente en las medianas que separan ambos sentidos de la circulación. Sin embargo, su presencia también puede generar algunos inconvenientes si no reciben un mantenimiento adecuado.

La función de las adelfas en la carretera

La principal función de las adelfas es reducir el deslumbramiento que provocan los faros de los vehículos que circulan en sentido contrario, sobre todo durante la noche. Al formar una barrera vegetal entre ambos carriles, dificultan la visión directa del tráfico que viene de frente y hacen que la conducción resulte más cómoda.

Además, su frondosidad ayuda a reducir las distracciones provocadas por los vehículos que circulan en la calzada opuesta. También se considera que, en determinadas circunstancias, pueden amortiguar parcialmente las consecuencias de una salida de la vía, aunque su eficacia depende del tamaño y la densidad que hayan alcanzado los arbustos.

Los inconvenientes de este arbusto

No obstante, Circula Seguro advierte de que estos arbustos también pueden convertirse en un problema cuando crecen demasiado o no se podan correctamente. En esos casos, las ramas pueden invadir el borde de la carretera y rozar los vehículos, mientras que unas raíces muy desarrolladas pueden deformar el firme.

Por otro lado, una vegetación excesivamente densa puede generar el conocido "efecto túnel", alterando la percepción de la velocidad de los conductores. Asimismo, las adelfas también pueden ocultar la presencia de animales que se dispongan a cruzar la carretera, reduciendo el tiempo de reacción de quienes circulan por ella.