Probamos el Cupra Terramar e-Hybrid: un híbrido enchufable con trazas de deportivo

Hay híbridos enchufables e híbridos enchufables. Y os digo esto porque, me da la impresión, de que tenemos una imagen, podríamos decir que aburrida, de los modelos que montan este tipo de motorizaciones. Pero nada más lejos de la realidad.

O así lo viene a demostrar el Cupra Terramar e-Hybrid. Su exterior llama la atención por todas partes. Tenemos un capó nervado en caída, flanqueado por una firma lumínica de tres triángulos, un emblema ya de la marca.

Estamos ante la versión denominada Tribe Edition, que suma este color verdoso Manganese mate, que se complementa con los logotipos Cupra cromados oscuros y las letras traseras. En el lateral, destacan unas llantas de aleación con un 20% de material reciclado y con diseño exclusivo y con color verde Sulphur para los detalles.

Sentarse aquí dentro es como entrar en otra dimensión. El confort y el agarre están asegurados, gracias a unos asientos deportivos tipo backet, y el control del cambio mediante un volante con levas. Y como estamos ante un eficiente híbrido enchufable, y Cupra quiere también ser sostenible en toda su gama, las versiones Tribe Edition destacan igualmente por contar con materiales reciclados.

Por ejemplo, en los tejidos de las secciones centrales de todos los asientos, que son 100% de material reciclado, o en el plástico de las molduras con un 30%. Así como la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire.

Pero su punto fuerte es un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas, que se complementa con un Head-Up Display para centrarse en la conducción. Además de que se puede elevar el nivel de juego con las levas, o ir muy tranquilo con la familia, además disfrutar de mucho espacio.

Cupra Terramar | Centímetros Cúbicos

Porque el Cupra Terramar tiene unas dimensiones de 4,5 metros de largo y 1,86 de ancho, así que pueden viajar cinco adultos con mucha holgura y colocar muchas bolsas o grandes maletas en sus casi 500 litros de maletero.

Disponible en dos variantes de potencia, con 204 y 272 CV, hoy tenemos entre manos la más potente. Se trata de un motor de combustión 1.5 TSI acoplado a un motor eléctrico y una batería de 19,7 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de hasta 121 kilómetros.

Tener más de 100 km lo convierten en una opción ideal para moverte de forma eficiente por la ciudad a diario. También porque luce la etiqueta CERO emisiones de la DGT, y te permite realizar viajes largos o escapadas de fin de semana sin preocuparte por quedarte sin batería y repostar rápidamente combustión.

Las dos cosas que más me impresionan de primeras es que, según la marca, sea capaz de conseguir un consumo combinado que solamente ronde los 0,5 l/100 km, siempre que lleves la batería con carga. Y que, a pesar de tu tamaño y rabia cuando le pides guerra, es realmente ágil y sortea el caos urbano sin despeinarse y con un radio de giro muy reducido.

Cupra Terramar | Centímetros Cúbicos

El Cupra Terramar e-Hybrid cuenta con el Control de Chasis Adaptativo, que incluye amortiguadores de dos válvulas y mejora significativamente la dinámica. A esto ayuda también la dirección progresiva de serie, que adapta la asistencia de la dirección en función de la velocidad para maximizar la agilidad y ofrecerte el mejor tacto y control en cada momento.

Por eso, además de empujar con ganas, va aplomado al suelo y sin balanceos. Ni siquiera en las carreteras más sinuosas o curvas más precisas. A veces, más que llevar un SUV, parece que estamos a los mandos de un deportivo. Todo con mucha seguridad.