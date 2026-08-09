Geely lanza en España el E2, un compacto 100% eléctrico desde 13.990 euros

Geely lanzará el E2, su nuevo modelo compacto y 100% eléctrico, desde 13.990 euros en su versión de entrada durante el periodo de reserva anticipada, antes del inicio de su comercialización en España, previsto para el próximo 9 de septiembre, fecha en la que la marca de origen asiático iniciará las ventas de su tercer turismo en el mercado automovilístico nacional desde su desembarco en marzo.

Una vez finalizada la fase de reserva anticipada, el precio de lanzamiento del Geely E2 Pro será de 14.490 euros para la versión de acceso Geely E2 Pro, incluyendo campañas comerciales, Plan Auto+ y descuento por financiación.

El Geely E2 está disponible con tres niveles de acabado --Pro, Pro+ y Max+-- y dos opciones de batería optimizadas. En el caso de la versión Pro, la batería es de 35 kWh, proporcionando hasta 252 km de autonomía WLTP en ciclo combinado y hasta 368 km en ciclo urbano. En la versión Pro+ y Max+, la batería es de 47 kWh, con hasta 345 km de autonomía WLTP en ciclo combinado y hasta 497 km en ciclo urbano.

El fabricante ha destacado que la versión destinada a Europa ha sido desarrollada con configuraciones específicas para cumplir los requisitos regulatorios y de seguridad exigidos en estos mercados. El modelo ya se comercializa en más de una veintena de países, entre ellos Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Indonesia y Kazajistán.

El Geely E2, comercializado en China bajo el nombre de Xingyuan, está desarrollado sobre la plataforma GEA y se presenta como un compacto eléctrico orientado a la movilidad urbana.

Entre sus características figuran la tracción trasera, suspensión trasera multibrazo, un maletero delantero de 70 litros, un habitáculo para cinco ocupantes y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, además del sistema inteligente Flyme Auto.