Muere Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego, a los 90 años

El líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, durante un acto electoral de En Marea en una imagen de archivo

¿Por qué es importante? Beiras abandonó la política en 2016 después de liderar el BNG durante más de dos décadas. En 2012 fundó Anova, una fuerza propia que acabó marcando el paso para confluencias futuras.

Xosé Manuel Beiras Torrado, histórico dirigente nacionalista gallego y fundador de Anova tras su salida del BNG, ha fallecido a los 90 años. Beiras, quien lideró el BNG por más de dos décadas, fue clave en el sorpasso de la formación al PSOE en los años 90, poniendo el nacionalismo gallego en la agenda política nacional. En 2012, fundó Anova, influyendo en las confluencias políticas posteriores. Beiras participó activamente en la vida cultural y política hasta el final, presentando un libro sobre el PSG y asistiendo a eventos. Ana Pontón, líder del BNG, destacó su legado en redes sociales.

El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado, fundador de Anova tras su salida del BNG, ha muerto a los 90 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

En los últimos tiempos, todavía participaba en actos culturales y políticos, como uno en Padrón (A Coruña) en homenaje a Xosé Luis Méndez Ferrín o, como público, en el pregón del Apóstol, este año a favor del pueblo palestino. La pasada primavera presentó un libro sobre la historia del PSG, partido que contribuyó a crear.

Beiras lideró el BNG durante más de 20 años y, en 2012, fundó Anova, una referencia para las confluencias de fuerzas políticas que vendrían después. Se presentó a seis citas electorales, pero no siempre bajo las mismas siglas. Uno de sus grandes logros fue el sorpasso del BNG al PSOE al que condujo a la formación nacionalista en los 90.

Consiguió poner el nacionalismo gallego en la agenda de la política nacional. Con Manuel Fraga tuvo sus más y sus menos, pero el hundimiento del Prestige acabó por dinamitar su relación. En el Parlamento gallego protagonizó varios momentos sonados, como cuando se quitó el zapato durante una sesión o cuando se encaró con Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de creerse "el ser supremo de Galicia".

Entre las primeras condolencias públicas está la de la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha subido en redes sociales una fotografía con él. Reconoce en su post que "deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas".

"Tiene un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego. Un fuerte agrazo a Ricardo, Daniel y toda su familia", concluye.

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