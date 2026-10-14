El PSOE aumenta su ventaja a 11,8 puntos sobre el PP en el arranque de la precampaña, según el CIS de Tezanos

Los detalles El PSOE arrancaría con fuerza la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El CIS le da una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, más de tres menos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE en las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre, con casi 12 puntos de ventaja sobre el PP —el doble que hace un mes— en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior sondeo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1 % (cuatro décimas más), mientras Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.

Los partidos territoriales

Entre los de ámbito territorial, en Cataluña ERC también rentabiliza su apoyo a la regulación de vivienda ganando medio punto hasta el 3%. Pero Junts per Catalunya, decisivo para tumbar los decretos de vivienda, también crece del 0,7% hasta el 1,1%.

En el País Vasco, EH Bildu sube del 1,3% al 1,6%, y el PNV, que aprobó el decreto principal pero no el de la renovación automática de alquileres, pierde una décima hasta el 0,6%.

En Galicia, el BNG, partidario también de regular la vivienda, vio también recompensada su posición subiendo del 0,7% al 0,9% que ya presentó en julio (en agosto no se publicó Barómetro).

Coalición Canaria se mantiene en el 02% y Unión del Pueblo Navarro en el 0,1%.

En cuanto a la valoración de líderes, en coherencia con la evolución de la estimación de voto, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ve mejorar la suya del 4,18 al 4,42, y la vicepresidenta segunda y todavía máxima representante de Sumar, Yolanda Díaz, del 3,99 al 4,22. En cambio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve que la suya decae del 3,65 al 3,43, y el de Vox, Santiago Abascal, del 3,01 al 2,89.

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