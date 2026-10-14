El PSC ganaría las generales en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns caería, según el CIS catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa que celebra cada año el PSC en Gavà (Barcelona).

Los detalles El PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC (que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11), el PP (que mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más) y Vox (que pasaría de 2 a 5-6).

El PSC revalidaría su victoria en los comicios generales en Cataluña, al mantener sus actuales 19 escaños o perder como mucho uno, mientras que ERC crecería hasta los 10-11 diputados y Comuns caería hasta los 2-3 escaños, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este miércoles los resultados del último Barómetro de Opinión Política, elaborado por GESOP con una muestra de 2.000 personas entrevistadas entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral.

Según el sondeo, el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC (que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11), el PP (que mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más) y Vox (que pasaría de 2 a 5-6).

En cambio, Junts retrocedería de 7 a 4-5 escaños, aunque la mayor caída la sufriría Comuns, al pasar de 7 a 2-3 diputados. La encuesta incluye estimación de escaños de la CUP (0-1), aunque el pasado sábado anunció que no concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre, mientras que a Podemos el barómetro le pronosticaba cero diputados antes de saberse que finalmente no presentará listas propias en Cataluña y apoyará las candidaturas de ERC.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido