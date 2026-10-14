Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Encuesta del CEO

El PSC ganaría las generales en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns caería, según el CIS catalán

Los detalles El PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC (que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11), el PP (que mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más) y Vox (que pasaría de 2 a 5-6).

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa que celebra cada año el PSC en Gavà (Barcelona). El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene durante la Fiesta de la Rosa que celebra cada año el PSC en Gavà (Barcelona).Agencia EFE

El PSC revalidaría su victoria en los comicios generales en Cataluña, al mantener sus actuales 19 escaños o perder como mucho uno, mientras que ERC crecería hasta los 10-11 diputados y Comuns caería hasta los 2-3 escaños, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este miércoles los resultados del último Barómetro de Opinión Política, elaborado por GESOP con una muestra de 2.000 personas entrevistadas entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral.

Según el sondeo, el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC (que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11), el PP (que mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más) y Vox (que pasaría de 2 a 5-6).

En cambio, Junts retrocedería de 7 a 4-5 escaños, aunque la mayor caída la sufriría Comuns, al pasar de 7 a 2-3 diputados. La encuesta incluye estimación de escaños de la CUP (0-1), aunque el pasado sábado anunció que no concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre, mientras que a Podemos el barómetro le pronosticaba cero diputados antes de saberse que finalmente no presentará listas propias en Cataluña y apoyará las candidaturas de ERC.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Colau ofrece renunciar a su candidatura e incluso cambiar el nombre de Frente Amplio para intentar lograr la unidad con Podemos
  2. El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés
  3. Huelga educativa en directo | Tres detenidos, cargas policiales y cortes de tráfico en el arranque de la huelga de la Educación pública en Madrid
  4. Visita de los reyes a Ceuta, en directo | Los reyes viajan a Melilla tras su histórica visita a Ceuta
  5. Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9%
  6. El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón