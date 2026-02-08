Chunta Aragonesista (CHA), la pequeña gran ganadora de la izquierda en las elecciones de Aragón

¿Por qué es importante? El PSOE ha perdido cinco votos y Podemos ha desaparecido. IU-Sumar retiene su escaño, pero Chunta es el único regionalista (de izquierdas) que ha ganado este 8F.

El resultado de las elecciones de Aragón es un reflejo, aproximado, de lo que auguraban las encuestas: igual que ocurrió en Extremadura, las derechas suben y las izquierdas bajan. O, al menos, grosso modo: el Partido Popular (PP) de Jorge Azcón no ha conseguido el pequeño logro de María Guardiola y aunque ha sido el partido más votado ha perdido dos escaños por el camino, mientras que Vox sí ha conseguido lo que se esperaba, según las encuestas, duplicando sus resultados para sumar otros siete escaños a los siete que ya tenía. La coalición liderada por Tomás Guitarte (Existe) pierde un diputado y los regionalistas del PAR desaparecen de las Cortes.

En las izquierdas, la tendencia de las estimaciones de voto de los sondeos se ha cumplido, con una Pilar Alegría incapaz de frenar la caída del PSOE, que se deja cinco escaños por el camino, igualando el que era, hasta la fecha, su peor resultado de la historia en Aragón. La coalición de IU y Sumar ha conseguido retener su escaño, pero Podemos, igual que el PAR, abandona el Parlamento aragonés. Y entre todos ellos, la gran ganadora de la izquierda ha sido Chunta Aragonesista (CHA), liderado por Jorge Pueyo.

Hace 40 años nació este partido nacionalista aragonés de izquierdas, como Unión Aragonesista-Chunta Aragonesista (UA-CHA). Lejos quedan aquellos pocos más de 6.000 votos que sumó en unas elecciones triples (autonómicas, municipales y europeas), en la sque consiguió dos concejales en Artieda (Zaragoza), un pequeño municipio en el que este 8F ha rozado el 80% de las papeletas. En los años noventa se sumó a la Chunta (ya como Chunta, no como UA-CHA) una de las caras más populares de la cultura de aquellos años, José Antonio Labordeta, quien fue diputado por la formación durante dos legislaturas.

Crítica al PP por "abrir las puertas a la ultraderecha"

A la espera de conocer los resultados de la cita electoral del 8 de febrero, la secretaria general de Chunta, Isabel Lasobras, criticó duramente al PP por "abrir de par en par las puertas de la Aljafería a la ultraderecha", cuando Azcón apenas sumaría uno o dos escaños. Lo que Lasobras no sabía entonces era que los populares ni siquiera iban a conseguir ese logro. En este contexto, ya adelantó que Chunta estará "enfrente del PP" en las Cortes.

"Chuntazo": es la palabra que sonaba entre la emoción y las lágrimas de Pueyo. "Gracias, Aragón. Es muy buen resultado para Chunta... pero malo para Aragón". El candidato de CHA es consciente de que la victoria de Vox es un duro golpe para la región, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar que ha sido el "único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha".

Con este resultado, Chunta se coloca como cuarta fuerza política en la región, sumando cerca de 64.000 votos, casi el doble de los más de 33.000 que sumó en 2023. En Huesca ha sumado un nuevo escaño, mientras que también ha doblado sus resultados en Zaragoza, donde Podemos ha perdido el único diputado que tenía. Precisamente con Podemos hubo un intento de concurrir, en forma de coalición de izquierdas, para estas elecciones; un intento que acabó en fracaso por, según Pueyo, los "vetos y directrices" impuestos desde Madrid. La coalición los incluía a ellos, y también a Izquierda Unida y Sumar, que han concurrido de la mano y sí han podido retener su escaño, aunque con unos mil votos menos.

