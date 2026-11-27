"Ayuso, escucha, la pública está en lucha": los profesores vuelven a la calle en una marea verde tras mes y medio de huelga

El contexto Los sindicatos han plantado a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, por proponer un plan en el que supeditaba la subida salarial de los docentes a su experiencia y sus méritos académicos.

Los profesores de la educación pública madrileña vuelven a salir a la calle este viernes cuando se cumplen 45 días de huelga indefinida para reclamar una mejora danto de sus condiciones laborales como de la calidad educativa en los centros públicos. Lo hacen en una manifestación en la que la marea verde está recorriendo las calles del centro de la capital, entre Atocha y la Puerta del Sol que llega horas después de que los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), hayan plantado a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Los representantes sindicales definen como "dantesco" el plan de subidas salariales presentado por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para crear un complemento salarial progresivo para los maestros y profesores de la educación pública, que aumentaría conforme acumulan años de experiencia y méritos profesionales.

Miguel Ángel González Martínez, portavoz de SCIF Educación Madrid, ha defendido que Zarzalejo "se ha quedado sola por su mala praxis y la forma en la que ha gestionado esta crisis".

Por su parte, Aída San Millán, responsable de CCOO, pide que la consejera se siente a Negociar con el comité de huelga, ya que ninguna de las reivindicaciones del profesorado están "recogidas" en el plan de la carrera profesional de la Consejería de Educación.

Al hilo, el responsable de Enseñanza Pública de UGT, Chema Pinto, ha pedido "una única carrera profesional" para todos los profesores y docentes y ha exigido que sea "factible, seria y que traiga mejoras reales". Considera que la carrera profesional docente planteada por la Consejería es "infumable" porque para llevar 36 años de carrera, como indica la Comunidad de Madrid, tienes que "haber obedecido fielmente" al equipo directivo de cada centro, que es el que "barema" los 150 puntos que hay que conseguir para obtener el complemento.

Piden la dimisión de Zarzalejo

A su llegada a la Puerta del Sol, los profesores han pedido la renuncia de la titular de Educación frente a su Consejería al grito de "Zarzalejo dimisión".

*Noticia en ampliación.

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