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Rufián liderará la lista de ERC en el Congreso para las elecciones generales

Los detalles La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y durante los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura.

Imagen de archivo de Gabriel Rufián. Imagen de archivo de Gabriel Rufián.Europa Press
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El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, encabezará la candidatura de Esquerra Republicana de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, según ha anunciado la formación en un comunicado difundido este domingo.

La decisión se formalizará en las próximas horas en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido liderado por Oriol Junqueras y durante los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los diferentes congresos regionales.

Además, ERC ha informado en su breve nota de prensa de que el 20 de octubre está prevista la celebración de los distintos órganos internos del partido que aprobarán las candidaturas tanto en el Senado como en el Congreso.

Esta información llega unas horas después de que fuentes cercanas a Gabriel Rufián y a la dirección de ERC indicasen a laSexta Xplica que Esquerra da por encarrilada la negociación para que el político catalán sea líder de lista por Barcelona.

Además, tal y como pudo saber el programa, la formación estaría trabajando para que la candidatura fuera en colaboración con una fuerza de izquierdas de ámbito nacional, y todo apunta a que podría ser Podemos.

Precisamente, hace unos días, el portavoz de ERC en el Congreso habló con José Yélamo sobre la posibilidad de liderar un movimiento a la izquierda del PSOE. "¿Un indepe? ¿Estamos locos? Yo puedo ayudar... pero no me veo. Sinceramente, no me veo. No puedo ser más sincero", expresó.

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