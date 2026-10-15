García (Adelante Andalucía) llama a Sánchez "perro con amo" y critica que Rufián "cae en la trampa de relacionar migración con inseguridad"

José Ignacio García (Adelante Andalucía) afirma que "Felipe González le parece el gran traidor a la clase trabajadora española en décadas" y critica las palabras de Rufián sobre inmigración: "¿Por qué no empezamos a disparar a los de arriba?".

José Ignacio García, diputado y portavoz de Adelante Andalucía visita el plató de Cara al Show, donde aparece con una camiseta en la que se puede leer "yo hablo un perfecto andaluz". Ante su gusto por las camisetas con mensaje, Marc Giró somete al político andaluz a un divertido juego en plató: 'Míster camiseta mojada', donde le enseñará unos cartones de camisetas de políticos y tendrá que 'mojarse' y quedarse con una.

La primera ronda es entre Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno: "Moreno Bonilla se mete mucho conmigo y mis camisetas, para intentar ridiculizarme", afirma el político de Adelante Andalucía, que destaca que "son los dos iguales": "Me voy a quedar con Moreno Bonilla porque, al menos, le conozco". Además, preguntado si quiere conocer a la presidenta madrileña, García confiesa que se tomaría "un café con ella para ver si es real".

En la siguiente ronda, el andaluz debe elegir entre Juanma Moreno Bonilla y Felipe González: "Esta es muy dura, me va a costar... a Moreno Bonilla". "A Felipe González no le he admirado nunca y me parece el gran traidor a la clase trabajadora española en décadas". Sobre Moreno Bonilla y Miriam Nogueras, de Junts, asegura que "los dos venderían la casa de su abuela con la abuela dentro para sacar pasta, la desahuciarían".

Finalmente, preguntado por Moreno Bonilla o Gabriel Rufián, el andaluz tiene claro que se queda con Rufián aunque tiene que hablar con él sobre el tema de la inmigración. "Creo que está comprando el marco de que inmigración e sigual a inseguridad y no es verdad". "Eso es la mejor trampa para pelearnos con los de abajo para pensar que el no tener vivienda o cita en el centro de salud es del chaval de Senegal o de tu vecina de Marruecos", explica el andaluza, que manda un mensaje: "¿Por qué no empezamos a disparar a los de arriba?".

Por último, asegura que se queda con Rufián en vez de con Pablo Iglesias, del que define como "buena empresario". También se queda con Rufián antes que con Yolanda Díaz porque "han faltado muchas cosas en este Gobierno" y que con Pedro Sánchez, del que dice que "es un perro con amo, que son los fondos de inversión y los poderes económicos": "Tiene mucho postureo y queda muy bien".

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