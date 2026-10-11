Javier Burón, experto en vivienda: "Ninguna medida por sí sola va a solucionar el problema"

Para dar con una solución, se "requiere un pacto de Estado", ha afirmado, antes de insistir en que hace falta "un acuerdo entre siete comunidades autónomas".

Javier Burón, gerente de Nasuvinsa y experto en vivienda, ha analizado en La Roca qué medidas podrían contribuir a aliviar la crisis habitacional. Preguntado por Nuria Roca sobre si bajar los impuestos a la compra de la primera vivienda y construir más casas solucionaría el problema, ha advertido de que no existe una única medida capaz de resolverlo.

"Ninguna medida por sí sola va a solucionar el problema de la vivienda. Hay un conjunto de herramientas, 15, 20 y tantas medidas, que hay que combinar bien", ha explicado en el programa.

Entre esas herramientas, Burón ha señalado la política fiscal como una de las palancas importantes. En su opinión, sería conveniente diferenciar los impuestos que se pagan por adquirir una primera vivienda para residencia habitual de los que gravan la compra de una segunda, tercera o cuarta propiedad. "Quisiésemos una operación conjunta, porque tiene que ser conjunta, de bajar la imposición de la compra del primer acceso y subir la imposición de la acumulación de inmuebles", ha defendido.

El gerente de Nasuvinsa también ha apuntado a la necesidad de reducir la carga fiscal de la construcción y la rehabilitación, especialmente cuando estas actuaciones permiten poner en el mercado viviendas a precios asequibles y mantenerlos en el tiempo.

Sin embargo, ha advertido de que aplicar estas medidas requiere coordinación entre las distintas administraciones, ya que las competencias tributarias se reparten entre los niveles estatal, autonómico y local. Por eso, Burón ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio para abordar el problema de la vivienda. "Esto requiere un pacto de Estado", ha afirmado, antes de insistir en que hace falta "un acuerdo entre siete comunidades autónomas".

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