Podemos confirma que ERC les incluirá en su candidatura y que Rufián hará campaña junto a Irene Montero

Los detalles Podemos contribuirá a la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones generales en Cataluña e Irene Montero y Gabriel Rufián harán equipo en la campaña de las elecciones generales.

Podemos y ERC han alcanzado un acuerdo de colaboración para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de frenar a la extrema derecha y proteger los derechos de la ciudadanía. Esta alianza se materializará en la contribución de Podemos a la candidatura de ERC en Cataluña, y en la colaboración de Irene Montero y Gabriel Rufián durante la campaña. Aunque no irán en listas conjuntas, ambas formaciones destacan su responsabilidad de defender a Cataluña. Paralelamente, el Frente Amplio, que incluye a IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, ha invitado a Podemos a unirse a su coalición, especialmente en la lista por Madrid, la cual es crucial en las negociaciones. La fecha límite para anunciar coaliciones es el 16 de octubre.

Podemos ha llegado a un acuerdo de colaboración con ERC para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Una colaboración entre fuerzas de izquierdas para, según han señalado, "frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía" que, dicen "es indispensable".

En estas elecciones generales, esta colaboración se concretará en dos actuaciones: Podemos contribuirá a la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones generales en Cataluña e Irene Montero y Gabriel Rufián harán equipo en la campaña de las elecciones generales.

"Esquerra Republicana y Podemos en Catalunya tienen una responsabilidad clara: defender a Cataluña y a su gente", señalan ambas formaciones en sus comunicados, escritos en los mismos términos. En cambio, desde ERC señalan que "contribuir" no significa que ambos partidos vayan en listas conjuntas de cara al 29N.

Esta colaboración se anuncia después de que este domingo Gabriel Rufián anunciase finalmente que encabezará la candidatura de Esquerra Republicana (ERC) por Barcelona en las próximas elecciones.

Pero los partidos que conforman por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) mantienen la mano tendida a Podemos para unirse a la coalición, hasta el punto de que Más Madrid ofreció el domingo por primera vez a los morados integrar la lista por Madrid. Esta lista sigue siendo la más conflictiva en las negociaciones, al ser la que garantiza más puestos de salida en las elecciones generales.

De hecho, el 16 de octubre es la fecha límite para que los partidos que vayan en coalición el 29N lo comuniquen. Un día clave para el bloque de la izquierda, que tendría que llegar a un acuerdo a la izquierda del PSOE en tan solo unos días.

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