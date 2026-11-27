Los detalles Los secuestradores enviaron un vídeo de los atropellos a la familia para exigirles 700.000 euros.

La Policía Nacional ha liberado a un hombre secuestrado en Guadalajara y ha detenido a tres personas implicadas en su tortura, que incluía ser atropellado repetidamente. El secuestro, aparentemente relacionado con una deuda de drogas de 700.000 euros, fue descubierto gracias a un vídeo enviado al hermano de la víctima. La investigación permitió localizar el vehículo utilizado en el crimen y una nave industrial en Guadalajara, donde la víctima estaba retenida. Tras una persecución, los secuestradores fueron detenidos en Soria. Sorprendentemente, uno de los detenidos resultó ser el secuestrado, que se creía muerto. Dos de los tres arrestados ya están en prisión.

La Policía Nacional ha liberado a un hombre secuestrado en Guadalajara y ha detenido a tres personas que le torturaron, atropellándole repetidamente. Se cree que el suceso se produjo por una posible deuda relacionada con droga.

Atado y con la cabeza tapada. Mientras está tirado en el suelo, un coche le atropella una y otra vez. Este es el vídeo que recibió el hermano de la víctima para exigir un rescate de 700.000 euros y que fue la pista clave para la Policía.

"Con el vídeo y con la poca información que nos da Francia, localizamos el mismo vehículo con el que habían realizado las imágenes", explica a laSexta Alberto Olivares, jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional.

Localizaron el vehículo en zonas de Guadalajara y Zaragoza y prepararon el dispositivo. La portavoz de la Policía, Cristina Morales, afirma que "los secuestradores tenían alquilada una nave industrial en Guadalajara que utilizaban a modo de zulo para ocultar droga y torturar a personas".

Persecución de los secuestradores

En la nave tenían inmovilizada a la víctima. Tras el seguimiento policial, descubrieron que la organización se alojaba en una casa rural de Soria. Es ahí cuando comenzó la persecución. "Iba a más de 230 o 240 kilómetros por hora. Más factible es que le hubieran matado y quisieran darse la fuga a su país", comenta Olivares.

Cuando por fin consiguen detenerlos, los agentes se llevaron una sorpresa: "Uno de ellos es el secuestrado, del cual las informaciones eran que estaba muerto".

Se trata de un posible ajuste de cuentas entre narcotraficantes ya que, como cuenta Olivares, "le exigían una deuda de 700.000 euros". "No era un rescate, era una deuda", sostiene Olivares.

La semana pasada, el hermano de la víctima ya había sido secuestrado por la misma organización en Francia. Dos de los tres detenidos ya están en prisión.

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